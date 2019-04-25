Виктор Томенко о своей головокружительной карьере: «Я стал исключением из правил»

26 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступит с годовым отчетом, расскажет об итогах и результатах своей работы. Уже почти год, как он является главой региона. Накануне отчета корреспондент «Комсомолки» встретилась с губернатором и задала несколько вопросов.

- Недавно ученица Табунской школы взяла у вас интервью о том, как стать успешным. Как вы считаете, насколько современная молодежь мотивирована на успех?

- Мне кажется, что возможности успешности закладываются вместе с воспитанием. Другой вопрос - кто сегодня воспитывает подрастающее поколение? Роль гаджетов, Интернета, возможность доступа ко всему и вся ничем не ограничена. Хотя если посмотреть с другой стороны – нас же в свое время тоже не только родители воспитывали. Улица оказывала сильное влияние, компания, тренеры, порой родственники. В принципе, и сейчас все тоже самое. Эти балансы в жизни особо не поменялись, но они стали намного острее. Негативного воздействия на формирующуюся личность сегодня стало однозначно больше, чем раньше. Но все же, я считаю, что настрой на успех в ребенке закладывает, прежде всего, его семья.

Виктор Томенко про Барнаул 00:00 00:00

- Сейчас стать успешным сложнее, чем было раньше?

- Не думаю, всегда все зависит от человека. Ведь даже люди одного возраста могут быть совершенно разными, потому что в них вложены разные знания, усилия, мотивации. Одним в детстве сказки читали, другим они не достались. Кто-то столкнулся с жестокостью, а кто-то с творчеством. Это все накладывает отпечаток. Возможностей у современной молодежи, думаю, не меньше, чем было у нас. Однако есть один интересный момент – на сломе эпох, когда происходят какие-то революции, перестройки, шансов вырваться вперед всегда больше, нежели когда все развивается эволюционно. Я как раз попал под такой период – конец 80-х - начало 90-х.

Мою карьеру сложно представить, если бы я родился лет на 10 раньше. Это было бы просто невозможно. Ведь тогда в управление норильского комбината специалисты младше 40 лет в принципе не попадали. И даже если тебе было 40, а ты уже стал начальником, то это считалось очень стремительной, головокружительной карьерой. А у меня так получилось, что в 23-24 года уже работал в руководстве финансовых органов компании. Но это, скорее, было исключением из правил. Я сейчас смотрю на молодежь – очень много талантливых, способных сделать головокружительную карьеру. Однако категория успеха определяется не только понятием успешности в работе. Например, если у тебя нет семьи ты успешный человек? Или если твой отец не общается с тобой – ты успешный? Все очень относительно.

Например, мой отец, дай ему бог здоровья, всю жизнь проработал в шахте, на глубине 500-600 метров, был рабочим 5-6 разряда. Он делал дело, которое умел, в котором был профессионалом, его уважали коллеги по работе, начальство, он был востребованным. Но он не был директором или руководителем какого-нибудь предприятия. Не в этом ведь дело. Поэтому когда мы говорим об успехе, нужно конкретизировать в какой именно области – в карьере, в личной жизни, в творчестве и т.д.

- Барнаул называют столицей мира, но все чаще бросаются в глаза несуразные и нелепые вещи, которые свойственны глубокой провинции, что вас раздражает или смущает в городе?

- Мне Барнаул нравится. Я его сразу принял, а он, похоже, меня. Но это не значит, что мне здесь все нравится. Когда неравнодушно относишься к чему-то, появляется все больше и больше претензий. Какие-то болезни большого города мне привычны, но в Барнауле, в принципе, трафик и пробки не такие уж непереносимые. Кое-где движение конечно странно организовано, это удивляет и немного смущает.

Посмотришь на город и понимаешь, что, наверное, в задумке было желание сделать его большим, просторным, с широкими улицами, чтобы можно было погулять. Но я хожу и все время натыкаюсь на какие-то машины или суженные пространства. А зимой, если снег убирается, как он у нас убирается, то возможностей для передвижения еще меньше. Вот это напрягает.

Очень много нелепой застройки… Уже не снесешь. Много недостроев - тут бросили, там кран стоит полгода без работы. Все это режет глаз. Например, после субботника в парке «Изумрудный» обратно пошел пешком. Поравняешься с диагностическим центром и понимаешь, насколько дом, который начали строить за Дворцом спорта, нелепо выглядит - нависает над зданием правительства, над флагом Российской федерации. Некрасиво это все. Навалом некачественных градостроительных решений. Это наследие разных поколений, что уж кого-то винить.

Пресс-конференция перед отчетом.Фото: Олег УКЛАДОВ

А еще в Барнауле мало парков. Тропа здоровья – классная штука, но она одна, а нас 700 тысяч. Таких объектов городу надо было бы иметь побольше. Набережная, конечно, очень маленькая, игрушечная. Понятно, что все это дорого. Но планы долгосрочного развития должны быть. Чтобы набережную сделать хотя бы километра три-пять.

Бросается в глаза куча торговых центров, но это уже наша фишка, узнаваемый бренд. С этим, наверное, со временем свыкнемся. Я этим вопросом интересовался, они не простаивают. Это уже у людей в культуре - семейно проводить время вот в этих больших закрытых помещениях – покушали, в кино сходили, пошли что-нибудь купили, чем-то развлеклись. Раз - и выходной там прошел.

Смущают комары. Я когда только приехал летом, думал, встану, представлюсь как врио, а через недельку в Красноярск поеду, вещи помогать собирать, попрощаюсь со всеми, проставлюсь. Но получилось, что в следующий раз в Красноярске я оказался только первого марта. В общем, все вещи перевозила жена. На машине один раз собаку привезла. Ему лет шесть или семь, любимец семьи. Как-то вечером пришли после прогулке, смотрим, а наш пес начал в поросенка превращаться. Ему эти черти, комары, в смысле, накусали нос. Пришлось везти в лечебницу. В общем, комары… смущают.

- Соседняя Республика Алтай для нас не чужой регион, планируются ли какие-то совместные мероприятия, встречи?

- Я довольно быстро пришел к выводу: конечно, край и Республика это нечто очень сильно взаимосвязанное. Хотя на нас со стороны смотрят на что-то единое и не разделяют на край и Республику.

Случай был в начале апреля. Мне нужно было улетать в командировку. Днем сижу на работе, звонит телефон в приемной: «На линии президент. Сейчас Владимир Владимирович будет с вами разговаривать». Говорю – хорошо, я готов, соединяйте. А сам думаю, что у нас такого могло случиться, что сам президент позвонил. В тот момент самой острой была тема, связанная с учительницей в купальнике. Соединяют. Президент смеется – говорит, попросил набрать Алтай, соединили с Алтайским краем, хотел соседа твоего поздравить с днем рождения. Спросил, что у нас с пожарами. Говорю, все нормально, доложил обстановку.

Это про различение Алтая. Нам с республикой нечего делить, общая земля, общие интересы. Границы, которые проходят для людей, по сути, не заметны. Надо этим пользоваться и друг другу помогать.