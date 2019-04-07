Из столяров в строители: В Алтайском крае продолжается конкурс «Журналист меняет профессию»

Ювелир, столяр – что дальше? В этом году корреспондент «Комсомолки» решила получить уже третьи «корочки» в рамках проекта. На этот раз она примерит на себя роль монтажника каркасно-обшивочных конструкций.

На самом деле этих специалистов называют по-разному. Например, мастер сухого строительства, а в народ вовсе ушло понятие «гипсокартонщик», но правильный вариант все же монтажник каркасно-обшивочных конструкций. Постараемся относиться к профессии с уважением, ведь нет же плохой работы, бывает, что ее выполняют не достаточно хорошо.

Кстати, именно как в предыдущих профессиях – ювелир и столяр – точность – это один из главных критериев. В противном случае ваша «работа» простоит недолго, хотя срок службы конструкций из гипсокартона исчисляется десятками лет. Да! Лично для меня многое, что я узнала во время теоретических и практических заданий стало открытием.

Проект «Журналист меняет профессию» (фото: Ярослав Махначев)

Семейный подряд

Большинство наших соотечественников наверняка могут подумать, что гипсокартон появился где-то в 90-х. Однако на самом деле история его создания началась еще на заре 30-х годов. Братья Альфонс и Карл Кнауф (Knauf) горные инженеры по образованию, задумались, как можно использовать в строительстве гипс таким образом, чтобы во-первых, ускорить процесс, во-вторых, сделать его более качественным, а в-третьих, банально сэкономить. В 1932 году они основали фирму «Райнише Гипсиндустри унд Бергверксунтернемен». Братья получили право на разработку гипсового рудника в Шенгене и завод начал работу. Сначала она производили сухие строительные смеси. А вот гипсокартонные листы впервые сошли с конвейера в 1958 году.

Один из этапов монтажаФото: из личного архива героя(ев) публикации

С тех пор корпорация только расширяется. Причем, братья не только придумали сами листы, они разработали все нормативы, правила, стандарты монтажа, все сопутствующие инструменты и комплектующие. Обычные люди, никак не связанные со строительством наверняка даже не знают, что гипсокартон бывает разный для разных помещений. Бывает влагостойким (для кухонь и ванных комнат), с перфорацией (для звукопоглощения), огнестойкий, ударостойкий («Сапфир» с армирующими добавками) и другие.

Главное – не экономить

При более детальном изучении отпали вопросы, мучащие многие годы. К примеру, почему появляются трещины на стыках двух листов или над дверным проемом? Последнее – настоящий бич отделочников и заказчиков. Пытаясь сэкономить, они делают два стыка над дверью, а в центр вставляют отдельный кусок полотна. Это является грубым нарушением. По технологии, монтажник должен вырезать проем из цельного листа гипсокартона, а если потребуется, стык может быть только один – над дверью посередине. В про противном случае из-за большой нагрузки места стыков будут рвать обои, штукатурку и даже плитку! А это значит вас ждет непрекращающийся ремонт.

Над дверным проемом и окном должен быть только один стык - посерединеФото: Анна СЕМИНА

Так же не стоит спешить с отделкой в новых домах. По технологии, работы должны начаться только после усадки здания. А еще, к моменту выхода монтажников на объект, он должен быть закрыть по контуру – должны стоять все окна и двери, должны быть завершены все «мокрые» работы – установка коммуникаций, сантехники, наливные полы, штукатурка и т.п. Храниться (в том числе в магазинах) листы гипсокартона должны только в сухом помещении, в горизонтальном положении с прокладками между листами и подальше от радиаторов отопления. При покупке не стесняйтесь, лучше уточните у продавца условия, в которых они хранятся.

Один из этапов монтажа - заделка стыковФото: Анна СЕМИНА

Кстати, после того, как листы доставят вам домой, им надо дать хотя бы сутки на адаптацию. Они, как живой организм способны впитывать и отдавать влагу. Так что пусть привыкнут к новому помещению.

И это далеко не все секреты хранения и монтажа. Продолжение следует.

Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке Департамента администрации губернатора по информационной политике. Координатор проекта Константин Ганов.