Многодетную мать-одиночку из Барнаула пытаются выкинуть из ипотечной квартиры

Многодетной матери-одиночке из Барнаула оставалось выплатить 120 тысяч рублей по ипотеке, как вдруг у нее случились проблемы с работой, и она несколько раз не внесла обязательные платежи. Банк не стал церемониться с заемщицей, жилье было продано с молотка, а новая собственница начала требовать, чтобы женщина и ее четверо детей убирались прочь.

Не нашлось полутора тысяч

Юлия Батова оформила ипотеку в 2013 году. Купила трехкомнатную квартиру на Новосиликатном. Основная часть денег на самую важную покупку в ее жизни у нее была, не хватало полмиллиона. Именно столько и составила сумма кредита. Из них 380 тысяч Юлия покрыла практически сразу за счет средств материнского капитала. Долг оставался 120 тысяч рублей, но на его покрытие у женщины было 20 лет. В месяц она должна была платить всего лишь полторы тысячи рублей, но в ее жизни настал момент, когда у нее не оказалось денег.

– В 2016 году я потеряла работу. Четверо детей. Их нужно кормить и одевать. От бывшего мужа помощи никакой. Сначала за один месяц не заплатила, потом за другой. Потом вносила деньги нерегулярно. К сожалению, я не сообщила «Сбербанку», что у меня есть временные материальные трудности, но и банк меня не поставил в известность. Он выставил нашу квартиру на торги. Однажды вечером мы нашли в дверях записку, в которой новая собственница требовала, чтобы мы съезжали, в противном случае она угрожала сменить замки, – рассказывает Юлия Батова самую грустную историю в ее жизни.

После этой записки новые собственники начали приезжать к Батовым, стучать в двери, требовать, чтобы они съезжали. Юлия плакала вместе с ребятишками и до определенного момента не знала, что ей делать. В итоге нашлись люди, которые посоветовали ей пойти в суд.

Пока можно выдохнуть

Накануне, 9 апреля, в Алтайском краевом суде состоялось заседание по уже нашумевшему делу Юлии Батовой.

В зале суда представитель «Сбербанка» уверяла, что до женщины пытались дозвониться, чтобы предупредить ее о последствиях за просрочку платежей по ипотеке, также представители банка выезжали к ней домой.

Юлия при этом стояла на своем. Она утверждала, что никаких звонков к ней не поступало, и уж тем более никто от банка к ним не приезжал.

Интересы многодетной матери представляли сразу двое защитников. В зале суда они выступали по очереди. Главное на чем они настаивали, что сумма задолженности Юлии Батовой перед банком и последующая продажа квартиры – вещи несоизмеримые.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам отправила дело в суд первой инстанции. Очередное заседание назначено на 7 мая. Возможно, именно в этот день решится судьба Юлии и ее четверых детей.

Остается добавить, что сейчас женщина работает заведующей лабораторией в одной из детских поликлиник Барнаула и на текущий момент она готова полностью закрыть задолженность перед банком, но для этого надо, чтобы решение о продаже квартиры отменили и восстановили кредитный договор, который в настоящий момент разорван.

«Комсомольская правда» – Барнаул» направила запрос в ПАО Сбербанк России с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. По мере поступления ответа мы его обязательно опубликуем.