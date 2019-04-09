Срочно прививайтесь: клещи в этом году будут особенно активны

Специалисты регионального Минздрава и Роспотребнадзора по Алтайскому краю в один голос твердят: клещи в этом году будут как никогда активны, срочно прививайтесь.

Заразные есть

По сравнению с прошлым годом, опасные кровопийцы проснулись немного раньше, чем в прошлом году, но в целом в пределах нормы. И все же, так как первые пострадавшие появились уже 25 марта, можно говорить о том, что сезон будет активным.

Пока что пострадавшие обращаются к медикам в основном в Красногорском, Бийском, Петропавловском, Алтайском, Завьяловском, Локтевском, Первомайском районах, а также в городах Камень-на-Оби, Рубцовск, Барнаул. Причем некоторые завозят клещей после выходных, проведенных в Республике Алтай.

- Всем был введен иммуноглобулин и установлено медицинское наблюдение, - говорит Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

На данный момент известно более чем о 20-ти пострадавших. Из присосавшихся к ним клещей в лаборатории изучили семь. Один дал положительный результат на наличие вируса энцефалита, но сам пациент при этом не заразился.

- Ему вовремя ввели иммуноглобулин и провели все манипуляции, так что человек здоров. Пока что на данный момент инфицированных людей нет, - добавляет специалист.

Сидите дома

Кстати, поставить прививку от клеща можно круглый год. Сложность заключается лишь в том, что весной и летом сложнее выдержать двухнедельный период, когда формируется иммунитет.

- В это время следует сидеть дома и не выезжать ни на природу, ни на дачу, так как там можно подцепить клеща, - говорят эксперты.

Хотя и тем, у кого есть прививка либо страховка, в ближайшее время не советуют выезжать в лес или бродить по траве даже в городском парке. Дело в том, что обработку территорий парков, скверов, баз отдыха и прочего еще не провели. До конца апреля ее должны завершить на кладбищах, так как предстоят Пасха и Родительский день и все люди поедут туда навести порядок. А вот у всех остальных крайний срок – начало июня.

- В случае присасывания в Барнауле следует обращаться в трамвпункты. Они работают в круглосуточном режиме, и иммуноглобулин сосредоточен именно в них. То же самое касается и других городов. Закуплен препарат в полном объеме на весь сезон. Мы просчитываем среднегодовую потребность – это около семи литров. Конечно, мы настороженно относимся к сообщениям коллег из Роспотребнадзора, а они прогнозируют высокую активность клещей. Тем не менее, все вакцины против энцефалита у нас закуплены, - говорит Ирина Переладова, заведующая отделением профилактики инфекционных болезней Краевой клинической больницы.

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