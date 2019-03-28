2019-03-27T14:23:13+03:00
Общество

Хоронить запрещается: жители алтайского села борются за закрытое кладбище

Инициативная группа Новомихайловки собрала почти 200 подписей и планирует обратиться в суд
БОРЗОВ Денис
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КладбищеКладбищеФото: Олег УКЛАДОВ
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Чтобы отправить в последний путь своих родственников, жители барнаульского поселка Новомихайловка под Барнаулом проходят через несколько кругов ада, точнее - бюрократии.

Что случилось

Кладбище официально было закрыто еще зимой, его не планируют расширять и не принимают почивших людей. В отчете депутатов АКЗС по этому вопросу сказано, что возникают сложности при межевании земельных участков, не соблюдаются санитарные нормы. В 2020 году это кладбище уже не будет закреплено за специализированной похоронной службой Барнаула. Жители полагают, что его отдадут частному предпринимателю, который будет определять места захоронения только за деньги.

Один из десятков

- За эту зиму в Новомихайловке умерло несколько десятков людей. Только одного удалось захоронить рядом с родственниками на местном кладбище, остальные покоятся в других местах, - говорит жительница села Ольга Феоктистова. – Нас не устраивает ситуация, при которой село Власиха контролирует работу кладбища. Они часто по собственной воле мешают захоронениям. Выбить место на кладбище удается, только доходя до высших инстанций. В прошлый раз мы достучались до мэра города Сергея Дугина. На днях мы отправили прошения и в администрацию города, и губернатору Виктору Томенко.

Не в силах помочь

- Решение было принято в барнаульской администрации. Мы лишь выполняем то, о чем говорит нам руководство, если есть шанс подхоронить усопшего в оградку к родственникам, мы стараемся помочь, - говорит директор власихинского кладбища Каминский Владимир Игнатьевич. - Сейчас закрыто и наше кладбище, у нас тоже есть проблемы, решаем по возможности.

Справка

В конце прошлого года в Барнауле закрыли пять кладбищ, в том числе в селах Власиха, Ягодное и в поселке Новомихайловка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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