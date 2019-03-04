2019-03-04T13:30:28+03:00
Общество

Сердце из роз на снегу: житель Заринска сделал романтичное предложение девушке

Чтобы организовать сюрприз, молодой человек подговорил родителей и подруг возлюбленной
Юлия ЕВГРАФОВА
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Сердце из роз на снегуСердце из роз на снегуФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Житель Заринска Иван Кайдаш сделал очень романтичное предложение руки и сердца своей девушке Юлии. На снегу он выложил сердце из лепестков роз, подарил букет и обручальное кольцо.

Сердце из роз на снегу: житель Заринска сделал романтичное предложение девушке.Видео предоставил Иван Кайдаш

Познакомилась пара совсем недавно, через общую знакомую. На первом свидании они гуляли по улицам города и много говорили, как будто давно знали друг друга. Как рассказывает Иван, он влюбился в Юлю с первого взгляда. Да так, что уже через 3 месяца отношений решился сделать девушке предложение!

К такому важному событию в жизни молодой человек готовился очень тщательно.

- Сначала в голове придумал план и даже рисовал его, когда она этого не видела. Размер кольца я не знал, поэтому, когда Юля спала, замерил палец ниточкой. Потом решил сходить и попросить разрешения у ее родителей, - рассказывает Иван Кайдаш.

Готовить сюрприз Ивану помогали родители девушки и друзья Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Готовить сюрприз Ивану помогали родители девушки и друзьяФото: из личного архива героя(ев) публикации

Родители Юли оказались не против, и даже помогли будущему зятю организовать задуманный план. В "день икс" девушка была на дне рождения своей подруги Кристины, которая и познакомила когда-то ребят. А Иван с родными и друзьями в это время готовил сюрприз для Юли возле кофейни: выложил сердце из лепестков роз, собрал 15 автомобилей, чтобы подсветить его.

Счастливый жених Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Счастливый женихФото: из личного архива героя(ев) публикации

А потом набрался смелости и позвонил своей возлюбленной, сказал, что якобы ждет ее в кафе. Кристина тоже знала о задуманном, поэтому поехала вместе с Юлей, завязала ей глаза и подвела к волнующемуся Ивану.

Когда с девушки сняли повязку, она явно не ожидала такого поворота событий. Иван, как и полагается, встал на одно колено и предложил руку и сердце. Юля не заставила парня долго ждать и уверенно ответила – да!

Влюбленные уже планируют день свадьбы, которая состоится 24 августа.

Предложение любимой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Предложение любимойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Будущие молодожены (в центре) Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Будущие молодожены (в центре)Фото: из личного архива героя(ев) публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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