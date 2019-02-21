2019-02-21T15:00:55+03:00
Общество

Алтайские гаишники выписали жителям 846 млн рублей штрафов

Краевое управление Госавтоинспекции подвело итоги прошлого года
Иван ОЛЕКСЮК
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Оплачивать письма счастью торопятся не все, но всем придется.Оплачивать письма счастью торопятся не все, но всем придется.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Краевое управление Госавтоинспекции подвело итоги прошлого года. По данным ведомства, в 2018 году количество зарегистрированных ДТП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 6,6%, число погибших людей сократилось на 20,2%, раненых- на 5,9%.

Что касается краевой столицы, за 12 месяцев 2018 года количество зарегистрированных ДТП снизилось на 6%, погибших – на 2%, раненых – на 1%. Краевая столица насчитывает более 50 опасных перекрестков. Вот некоторые из них – пересечение ул. Северо-Западной с улицей Г. Исакова и Смирнова, перекресток ул.Георгия Исакова и Покровская, Ленина – Партизанская и ряд других.

Начальник краевого управления ГИБДД об итогах 2018-го года.Видео: Иван ОлексюкИван ОЛЕКСЮК

С нарушителями борются изо всех сил – улицы патрулируют экипажи ДПС, устанавливаются камеры наружной фиксации. В следующем году на дорогах края появятся новые камеры.

- Места установки выбираются в соответствии с местами концентрации ДТП или очагов аварийности. В этом году предусмотрена установка на федеральных дорогах – 15 комплексов. Будет рассмотрена трасса Р-256. Камеры в первую очередь заточены на фиксацию превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, - рассказал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.

Кстати, в прошлом году ГИБДД выписала штрафов на 846 млн рублей. Правда, платить торопятся не все. Зато это одна из самых эффективных мер воздействия на нарушителей – рублем.

- В 2018 году удалось улучшить ситуацию, связанную с управлением транспортом в состоянии опьянения – доля таких ДТП составила всего 10%, - говорит Перцев.

Еще один важный вопрос – наезды на людей на пешеходных переходах. Ситуация медленно, но верно выправляется.

- Одно из предложений ГИБДД – сократить количество нерегулируемых перекрестков. Привести их в соответствие с требованием ГОСТ. Также мы рекомендуем совмещать искусственную дорожную неровность и пешеходный переход. Вопросы рассматриваются на совместных совещаниях совместно с городской администрацией, - рассказал главный алтайский гаишник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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