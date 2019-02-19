Новосибирский театр «Глобус» впервые представит в Барнауле свои постановки

Ровно через неделю Алтайский краевой театр драмы им.В.М.Шукшина в рамках Всероссийского театрального марафона примет на своей сцене Новосибирский государственный академический молодежный театр «Глобус».

Три постановки из Новосибирска

Артисты новосибирского тетра впервые представят жителям и гостям Барнаула несколько постановок. В программе новосибирцев – премьерный «Учитель танцев» Лопе де Веги, а также проверенные временем спектакли по произведениям Михаила Булгакова «Дни Турбиных» и Льва Толстого «Крейцерова соната».

Артисты новосибирского тетра впервые представят постановки в Барнауле.Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

«Учитель танцев» является самой свежей премьерой сезона. Режиссер Иван Орлов «перевел» классическую комедию «высокого стиля» на современный язык восприятия, превратив действо в визуальное пиршество под фееричную музыку Daft Punk.

Постановки Булгакова уже полюбились барнаульским театралам и поклонникам писателя. Стоит только вспомнить громкие постановки «Собачье сердце» или «Зойкина квартира». Очередное прочтение Булгакова, да еще другой театральной труппой, согласитесь, привлекает. Тем более, в Новосибирске популярность спектакля не ослабевает уже восьмой год.

Барнаул на три дня станет столицей Года театраФото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

Под занавес гастролей «Глобус» покажет еще один свой хит - «Крейцерову сонату» в постановке Алексея Крикливого. Зрители с нетерпением ждут встречи с исполнителем роли Позднышева - заслуженным артистом России Лаврентием Сорокиным. В 2015 году актер получил за эту работу звание лауреата Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Специальная премия жюри за главную мужскую роль».

Справка КП

Всероссийский театральный марафон стартовал 18 января во Владивостоке. Эта культурная акция охватит все 85 регионов страны от Владивостока до Калининграда и продлится весь 2019 год. До этого театры ездили в гости друг к другу во время обменных гастролей, а теперь путешествуют от одного к другому по цепочке, передавая принимающему театру символ Года театра и показывая на местной сцене свои лучшие спектакли.

Где купить билеты?

Приобрести билеты на спектакли театра «Глобус» можно на сайте театра: http://altdrama.ru/poster/ или в кассе: (8-3852) 36-97-13 (по будням с 10.00 до 19.00, в выходные с 10.00 до 18.00).