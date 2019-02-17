Первый мобильный технопарк за 16 млн рублей появится в Алтайском крае

В этом году в Алтайском крае появится первый детский мобильный технопарк «Кванториум», стоимость которого оценивается в 16,6 миллиона рублей.

Деньги на его создание и оснащение поступят в регион из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Всего же детские технопарки появятся в 12-ти регионах страны. Все они стали победителями конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», однако именно наш край получит наибольшую сумму.

Тем не менее, власти региона тоже примут участие в создании технопарка. Если быть точнее, из бюджета края выделят деньги на приобретение транспортного средства, стоимость которого составляет не менее четырех миллионов рублей. Таким образом, «Кванториум» действительно станет мобильным.

- Перевозная автомобильная станция будет оснащена оборудованием для обучения по предмету «Технология» и по программам дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности, - рассказывают в пресс-службе Министерства образования и науки Алтайского края.

Подсчитано, что за год обучиться в технопарке смогут более одной тысячи ребят, живущих в сельской местности и труднодоступных территориях. При этом, что самое главное – для них это будет бесплатно. Занятия проводят за счет бюджетных средств.

А еще летом мобильный технопарк будет посещать детские профильные лагеря. Помимо школьников обучения смогут пройти педагоги школ и учреждений дополнительного образования.