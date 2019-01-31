Вы люди или звери: пятиклассники школы №55 заставили уволиться молодого учителя

Настоящая война развернулась в барнаульской школе №55 между молодой учительницей русского языка и литературы и учениками пятого класса. Родители даже направили коллективное письмо в комитет по образованию города.

Инцидент с портфелем

Историю, которая произошла в школе №55, рассказала информационному порталу «ТОЛК» мама одного из учеников пятого класса.

- В начале года в школу пришла работать молодая талантливая учительница, которая только окончила четвертый курс и поступила в магистратуру. Мой сын ничего плохого про педагога не говорил. Но в конце сентября в родительском чате в WhatsApp появилось сообщение от одной из мамочек, которая рассказала, что эта учительница якобы испинала рюкзак ее дочери, – говорит Инна (имя изменено – прим.ред.).

Однако, по словам женщины, на самом деле все было по-другому. Женщина споткнулась об рюкзак, которая одна из учениц не повесила на крючок парты. Учительница ногой отодвинула его в сторону, а из ранца высыпалось все содержимое.

- Как я полагаю, девочка, портфель которой подвинула педагог, рассказала об этом родителям – и тут понеслось! С этих пор группа детей начала практически каждый урок провоцировать учителя и доводить всеми силами. Они начали баловаться на уроках, кидаться бумажками и плеваться, – говорит Инна.

Довели до точки кипения

Кульминация событий произошла в октябре. Сын Инны прибежал домой после уроков и спросил, отправляли ли в общий чат видео, где учительница русского языка на них кричит. Видео сбросила одна из мам только ближе к вечеру.

- Оказалось, что группа детей из этого класса договорилась довести педагога и снять ее реакцию на видео. Дети пытались вывести учительницу из себя около 40 минут. Четверо из них записывали все происходящее на камеру мобильного телефона. Однако учительница долгое время не реагировала на их баловство и выходки. Но под конец урока, буквально за восемь минут до звонка, им удалось вывести ее на эмоции, – говорит молодая женщина.

Судя по записи, учительница вышла из себя, когда одна из девочек начала раскачиваться на стуле и не реагировала на замечания. Последней каплей стало и то, что кто-то из детей начал рисовать на парте.

- Маша, перестань, пожалуйста, качаться… После тебя остаются полосы на парте…Вы что делаете? Зачем вы портите чужое имущество? Это не ваше! Потом за вами вот эту всю грязь я стираю, не вы! Вы это не покупаете! Не моете! Какое право вы имеете это портить?.. Не хотите учиться? Не ходите в школу! Ради бога! Не надо на мои уроки ходить, если не хотите со мной работать. Да я уволюсь!.. К вам придет другой учитель и будет с вами заниматься. Вы в школу или в зоопарк пришли? Вы люди или звери? Вы нелюди, что ли? Вы только и можете из себя поганые слова извергать…Вам место в зоопарке только, – отреагировала учительница.

Не вышла на работу

После этого видео родители разделились на два лагеря - одни посчитали, что дети сами виноваты, другие встали на их защиту. Вскоре об инциденте стало известно завучу.

- После этого было проведено родительское собрание, на котором присутствовали завуч и директор школы. Сначала очень долго обсуждали поведение учительницы без нее. Но позиция директора и завуча сразу была понятна – они на стороне учителя. Однако, когда мы вернулись с зимних каникул, выяснилось, что педагог уволилась, – говорит мама пятиклассника.

Сейчас на смену молодому инициативному учителю пришел преподаватель со стажем. Родители одноклассников подписали коллективное письмо в комитет по образованию города с просьбой разобраться в поведении ученика

На момент публикации материала связаться с директором школы редакции "ТОЛКа" не удалось.