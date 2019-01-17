Не только фэнтэзи: что читают современные школьники

Есть мнение, что современным подросткам кроме компьютера ничего не интересно. Виртуальное пространство затягивает их с головой, подменяя реальный мир. Однако, все не так плохо, как кажется. Мода читать книги возвращается. И школьники, участвующие в Международном конкурсе юных чтецов "Живая классика", каждый год доказывают обратное – они читают книги!

- Чаще всего для конкурса участники выбирают рассказы Тэффи, Писахова, Носова, Драгунского, Жванецкого, романы Достоевского, повести Васильева, – рассказывает куратор конкурса в Алтайском крае Екатерина Воронова.

Конечно, нужно понимать, что на выбор произведения для конкурса влияет мнение педагогов и родителей. Но вот вопрос - много ли школьников выбирают классику для своего личного чтения?

- Сами подростки чаще всего покупают молодежные романтические повести, сказки Ж. Санд, романы Р.Л. Стивенсон, А. Дюма и т.д. Дети чуть помладше выбирают приключения и фэнтези современных авторов, – рассказывает Надежда Дегтярева, заведующая книжного магазина «Бисер», специализирующегося на учебной литературе. – Это неплохая литература, но мы с коллегами хотели бы обратить внимание ребят и на другие, не менее достойные книги. Например, «Будь здоров школяр» Б. Окуджавы, «Курьер» К. Шахназарова. Если бы я участвовала в конкурсе «Живая классика», то выбрала бы книгу А. Жвалевского и Е. Пастернак «Время всегда хорошее» или «Стрижи на льду» Э. Тополь».

В этом году барнаульский книжный магазин подхватил эстафету у библиотек и принял участие в «Неделе «Живой классики» в Алтайском крае. В помощь конкурсантам «Живой классики» и не только, сотрудники магазинов составили список книг, которые могут быть интересны современным подросткам.

Русская литература

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак "Время всегда хорошее"

Анатолий Алексин "А тем временем где-то..."

Булат Окуджава "Будь здоров, школяр"

Вадим Шефнер "Сестра печали"

Владимир Железников "Жизнь и приключения чудака"

Федор Кнорре "Соленый пес"

Макс Бременер "Чур, не игра!"

Наталья Соломко "Белая лошадь - горе не мое"

Карен Шахназаров "Курьер"

Екатерина Горбунова "Семь нот молчания"

Эдуард Тополь "Стрижи на льду"

Татьяна Крюкова "Призрак сети"

Елена Габова "Дождь из прошлого века!"

Николай Чуковский "Водители фрегатов"

Константин Паустовский "Золотая роза"

Зарубежная литература

Эрнест Сетон-Томпсон "Мустанг-иноходец"

Джеральд Даррелл "Моя семья и другие звери"

Эдит Несбит, Лаймен Фрэнк Баум "Будни обыкновенных королей"

Жуль Верн "Путешествие к центру Земли"

Роберт Льюис Стивенсон, Александр Дюма "Заколдованное счастье"

Генри Хаггард "Копи царя Соломона"

Виктор Гюго "Гаврош/Козетта"