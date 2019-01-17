2019-01-17T06:42:43+03:00
Общество

Не только фэнтэзи: что читают современные школьники

Сотрудники книжных магазинов составили топ книг, которые точно будут интересны подросткам
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Поделиться:
Чаще всего для конкурса участники выбирают рассказы Тэффи, Писахова, Носова, Драгунского, Жванецкого, романы Достоевского, повести Васильева.Чаще всего для конкурса участники выбирают рассказы Тэффи, Писахова, Носова, Драгунского, Жванецкого, романы Достоевского, повести Васильева.Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Есть мнение, что современным подросткам кроме компьютера ничего не интересно. Виртуальное пространство затягивает их с головой, подменяя реальный мир. Однако, все не так плохо, как кажется. Мода читать книги возвращается. И школьники, участвующие в Международном конкурсе юных чтецов "Живая классика", каждый год доказывают обратное – они читают книги!

- Чаще всего для конкурса участники выбирают рассказы Тэффи, Писахова, Носова, Драгунского, Жванецкого, романы Достоевского, повести Васильева, – рассказывает куратор конкурса в Алтайском крае Екатерина Воронова.

Конечно, нужно понимать, что на выбор произведения для конкурса влияет мнение педагогов и родителей. Но вот вопрос - много ли школьников выбирают классику для своего личного чтения?

- Сами подростки чаще всего покупают молодежные романтические повести, сказки Ж. Санд, романы Р.Л. Стивенсон, А. Дюма и т.д. Дети чуть помладше выбирают приключения и фэнтези современных авторов, – рассказывает Надежда Дегтярева, заведующая книжного магазина «Бисер», специализирующегося на учебной литературе. – Это неплохая литература, но мы с коллегами хотели бы обратить внимание ребят и на другие, не менее достойные книги. Например, «Будь здоров школяр» Б. Окуджавы, «Курьер» К. Шахназарова. Если бы я участвовала в конкурсе «Живая классика», то выбрала бы книгу А. Жвалевского и Е. Пастернак «Время всегда хорошее» или «Стрижи на льду» Э. Тополь».

В этом году барнаульский книжный магазин подхватил эстафету у библиотек и принял участие в «Неделе «Живой классики» в Алтайском крае. В помощь конкурсантам «Живой классики» и не только, сотрудники магазинов составили список книг, которые могут быть интересны современным подросткам.

Русская литература

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак "Время всегда хорошее"

Анатолий Алексин "А тем временем где-то..."

Булат Окуджава "Будь здоров, школяр"

Вадим Шефнер "Сестра печали"

Владимир Железников "Жизнь и приключения чудака"

Федор Кнорре "Соленый пес"

Макс Бременер "Чур, не игра!"

Наталья Соломко "Белая лошадь - горе не мое"

Карен Шахназаров "Курьер"

Екатерина Горбунова "Семь нот молчания"

Эдуард Тополь "Стрижи на льду"

Татьяна Крюкова "Призрак сети"

Елена Габова "Дождь из прошлого века!"

Николай Чуковский "Водители фрегатов"

Константин Паустовский "Золотая роза"

Зарубежная литература

Эрнест Сетон-Томпсон "Мустанг-иноходец"

Джеральд Даррелл "Моя семья и другие звери"

Эдит Несбит, Лаймен Фрэнк Баум "Будни обыкновенных королей"

Жуль Верн "Путешествие к центру Земли"

Роберт Льюис Стивенсон, Александр Дюма "Заколдованное счастье"

Генри Хаггард "Копи царя Соломона"

Виктор Гюго "Гаврош/Козетта"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 3
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео]
Новости 24
Пешехода сбили на алтайской трассе
Маршрутка врезалась в дерево в центре Барнаула
Билеты в барнаульский зоопарк подешевели до 100 рублей
Совладелец «Алтаймясопрома» признан банкротом по решению суда
Новая знакомая из бара сняла с карты барнаульца 120 тысяч рублей
Уголовное дело завели на руководство барнаульского Дворца спорта из-за невыплаты зарплаты
Один подрядчик подал заявку на ремонт старого моста в Барнауле
Житель Косихи украл у односельчанки 87 тысяч рублей
Маршрутка в Барнауле чуть не задавила 5-летнюю девочку
На Алтае заключенный убил сокамерника осколком зеркала
Губернатор Алтайского края выступил на Гайдаровском экономическом форуме
Новый лидер может появиться у алтайских «жириновцев» уже весной
Пожилая жительница Славгорода перевела мошенникам 30 тысяч рублей
Бийские депутаты больше не будут получать компенсационные выплаты
Алтайские коммунисты готовятся к митингу
Барнаульцы смогут пополнять транспортные карты в интернете
Около 50 млн рублей направят в Барнауле на ремонт детской «инфекционки»
Большегруз перегородил подъезд к старому мосту в Барнауле
Треска с червями, морская капуста с пластиком, тесто с карандашом: неожиданные находки в продуктах
Стали известны имена лучших врачей Алтайского края
В Барнауле не разрешают отказываться от школьного питания
В Барнауле 16 января ожидается -4 градуса
Избыток калия может вызвать ряд заболеваний
Женщина из мести оговорила бывшего сожителя
Жители алтайского села Тюменцево жалуются на отсутствие воды
«Алтай» вновь уступил «Чебоксарам» в ответном домашнем матче
Барнаульцы собираются в очереди, чтобы попасть в маршрутку №75
В Барнауле за 12 млн продают двухуровневую квартиру с камином и видом на Обь