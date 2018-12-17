2018-12-16T16:03:10+03:00
Общество

Погода на Новый год 2019 в Барнауле: праздник будет теплым

Но уже с начала января заметно похолодает
Дарья САВЕНКО
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Погода на Новый год 2019 в БарнаулеПогода на Новый год 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики обещают, что 31 декабря 2018 года в Барнауле будет -1 градус днем и в ночь на 1 января 2019 года столбик термометра поднимется до нуля. Согласитесь, это – идеальная погода для встречи Нового года.

На ближайшую неделю синоптики передают в краевой столице -6…-21 градус днем и -12…-26 градусов ночью. На следующей неделе заметно потеплеет – днем в Барнауле ожидается -3 градуса днем и -6 – днем. Синоптики обещают, что в последний день 2018 года в Барнауле будет -3 градуса ночью и -1 градус – днем. В ночь на 1 января 2019 года температура опустится до -4 градусов и днем поднимется до нуля градусов.

Уже с начала нового года заметно похолодает. Так, днем 2 января на улице будет -6 градусов днем и -12 – ночью. До 10 января ожидается преимущественно холодная погода. Днем столбик термометра опускаться будет до -19…-24 градусов, в ночью – до -28 градусов.

Уже с начала нового года заметно похолодает. Так, днем 2 января на улице будет -6 градусов днем и -12 – ночью. До 10 января ожидается преимущественно холодная погода. Днем столбик термометра опускаться будет до -19…-24 градусов, в ночью – до -28 градусов. Холоднее будет от того, что порывы ветра в отдельные дни достигнут 18 метров в секунду. Помимо этого, ожидается снег.

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