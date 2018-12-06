2018-12-08T16:08:45+03:00
Общество

В Барнауле коммунальщики пригнали тяжелую технику к частному дому, чтобы «выбить» долги

Задолженность неплательщика составляла 6 тыс. рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Барнаульский водоканалФото: Барнаульский водоканал
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Барнаульские коммунальщики, оказывается, могут быть такими же эффективными, как коллекторы. На днях они пригнали к дому должника на улице Пригородной тяжелую технику, чтобы «выбить» долги.

Семья не платила по квитанциям больше двух месяцев и задолжала больше 6 тыс. рублей. Жильцам объявили последнее предупреждение и пригрозили отключить от водоснабжения.

Фото: Барнаульский водоканал

Фото: Барнаульский водоканал

- Потребители до появления бригады на улице не верят, что могут лишиться воды, несмотря на неоднократные предупреждения. После начала работ они гасят долг и оплачивают всю пеню, - рассказали в барнаульском Водоканале.

Увидев у своих ворот артиллерию, должники за полчаса нашли деньги оплатить задолженность. Кстати, коммунальщики уверяют, их действия вполне законны.

- Если долг за воду и водоотведение превышает два месяца, потребитель попадает в списки на отключение. После телефонных и письменных предупреждений услуги неплательщику ограничиваются до полного погашения долга и начисленной пени. Также он должен будет оплатить работу бригады по проведению отключения. В зимнее время стоимость такой услуги возрастает до 15 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе организации.

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