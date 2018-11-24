Ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае 24 и 25 ноября

Алтайские синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в регионе в ближайшие дни.

По их данным, со второй половины субботы, 24 ноября и на протяжении всего воскресенья в крае прогнозируются сильные снегопады, а также мокрый снег с дождем. Также ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Местами с порывами до 30 метров. Помимо этого на Алтай идут метели. На дорогах автолюбители могут столкнуться с гололедом и снежными заносами.

Вместе с ветром в Алтайский край придет и похолодание. Так в целом по региону ближайшей ночью ожидается -5...-10, местами в западных районах столбик термометра опустится до отметки минус 17 градусов. Днем будет -3...-8, местами в западных районах до -13.

В Барнауле в ночь на воскресенье будет от минус 8 до минус 10, днем точно также. В последующие дни температурный режим сохранится примерно на таком же уровне.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз напоминает о соблюдении мер безопасности. В частности при сильном ветре рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома. Также следует закрыть окна, в том числе на балконе. Если все же вы оказались на улице, следует обходить рекламные щиты и не укрывайтесь под деревьями.

Вдоль строений тоже не стоит ходить, как как возможно падение разных элементов конструкций. Автомобили желательно оставлять в гаражах или крытых парковках.

На трассах во время снегопада следует снизить скорость, так как видимость ухудшается. Нельзя приближаться к впередиидущему транспорту слишком близко – из-за гололеда есть вероятность не затормозить вовремя.

Перед длительными поездками тем более за город, необходимо проверить техническое состояние автомобиля, а также захватить необходимые аварийно-спасательные средства: топор и трос. Зарядите телефоны.

Пешеходам следует выбрать обувь с нескользящей подошвой. При переходе дороги не торопитесь, дайте автомобилям полностью остановиться.