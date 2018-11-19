В магазин за деньгами: жители сел смогут снимать наличные через продавцов

Теперь жители некоторых отдаленных и малочисленных населенных пунктов Алтайского края смогут снимать наличные с банковских карт в сельских магазинах. Пилотный проект в регионе реализует ПАО Сбербанк.

Подробнее об этом рассказала председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина, которая посетила Алтайский край с официальным визитом 16 ноября. Она провела рабочую встречу с губернатором региона Виктором Томенко и пообщалась с местными журналистами.

Рассказывая о промежуточных итогах совместной работы ПАО Сбербанк и правительства Алтайского края, Татьяна Галкина особое внимание уделила проекту, который уже стартовал в нескольких алтайских селах:

– В этом году Сбербанк ввел новый формат – предоставление услуг населению в сельской местности через банковских платежных агентов, которыми выступают магазины в деревнях и селах. Используя имеющийся торговый терминал, кассиры могут не только принимать оплату за покупки, но и выдавать наличные. В сутки можно снять до трех тысяч рублей.

На сегодняшний день такие услуги оказываются в 8 населенных пунктах. Всего в эту работу вовлечены 11 торговых точек. До конца года планируется распространить сервис на 17 сел Алтайского края.

Татьяна Галкина добавила, что список операций в таких пунктах будет расширен.

Татьяна ГалкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Удачное время для ипотеки

Помимо прочего председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк рассказала об основных финансовых показателях работы Алтайского отделения на текущий момент.

По словам Татьяны Галкиной на 1 ноября темп роста выдачи кредитов юридическим лицам составил 110% относительно аналогичного периода прошлого года. Срочный кредитный портфель юридических лиц достиг 22,3 млрд рублей. В том числе клиенты крупного и среднего бизнеса кредитовались на 11,6 млрд рублей, клиенты малого бизнеса – на 9,2 млрд рублей.

Также Татьяна Галкина отметила, что в этом году знаковой тенденцией является продолжение развития ипотеки. За 9 месяцев 2018 года Алтайским отделением Сбербанка выдано 11,3 млрд рублей ипотечных кредитов, темп роста к соответствующему периоду 2017 года – 151%.

Председатель Сибирского банка согласилась с популярным мнением о том, что сейчас оптимальное время для того, чтобы взять ипотечный кредит, при этом она воздержалась от прогнозов по средним ипотечным ставкам Сбербанка на будущий год.

Помогают строить и делятся опытом

Мало кто знает об этом, но, оказывается, банк делился своим опытом с алтайскими поликлиниками в плане организации работы по оптимизации процессов, которые направлены на увеличение скорости и качества обслуживания пациентов.

Также Алтайское отделение Сбербанка участвует в реализации проекта по строительству объектов жилой недвижимости с использованием счетов эскроу и финансирует возведение многоквартирного жилого дома в нагорной части Барнаула по адресу: ул. Парковая, 71. Застройщик этого дома – АО «Барнаулкапстрой». Подобный проект стал одним из первых в России. Как рассказала Татьяна Галкина, в настоящее время счета эскроу уже открыты, идут продажи квартир.

Еще одним совместным проектом Сбербанка и правительства Алтайского края стало введение в регионе «Карты туриста Алтая». Это инструмент направлен на популяризацию Алтайского края, как туристического региона, и альтернативы отдыха за границей. В настоящее время количество выданных карт приближается к 11 тысячам.