День Мюнхгаузена 11.11.2018: прикиньтесь чудаком и судьба будет вас баловать

11 ноября (11.11.2018) очень интересный день. В этой дате три раза подряд повторяется цифра 11 (число года 2018 в сумме также дает 11). В итоге код сегодняшнего дня – 11.11.11.

Число 11: время менять судьбу

В нумерологии 11 считается одним из главных и самых мощных чисел. 11 ноября 2018 года у каждому человека будет дан прилив внутренней силы и изобильной энергии, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

- Если в последнее время вас постоянно что-то сдерживало на осуществление мечты, какого-то важного дела, то11 ноября — лучший момент, чтобы начать реализовывать задуманное, - говорит барнаульский нумеролог Мария Чупрунова. -Освободитель от своих мнимых ограничений. Не сопротивляйтесь переменам. Да, иногда будет некомфортно и даже трудно, но спустя какое-то время вы оглянитесь назад и убедитесь, насколько правильным был этот шаг. Все, что вы задумали – возможно. Главное – искренне поверить в это!

Портал 11.11.11

- Портал 11.11.11 обладает огромной магической силой. Желания в этот день могут сбываться, словно по велению волшебной палочки. Это один из самых энергетически сильных дней десятилетия, - говорит Мария Чупрунова.

Число 11 закреплено за планетой Хирон, которую называют ключами от неба. Все, что в жизни человека происходит чудесным, волшебным, сказочным образом – прямое влияние Хирона.

По словам нумеролога, эта планета дарует нам необычное, сверхъестественное решение тупиковых ситуаций.

Кстати, ярким представителем «хиронианцем» является барон Мюнгхаузен, жизнь которого полна небывалых приключений. Вспомните, он совершил полет на Луну, побывал в желудке рыбы, спасался бегством от турецкого султана. И в итоге всегда оказывался любимцем и баловнем судьбы. Станьте в этот день таким же чудаком как он и вселенная будет благоволить вам.

- Это поистине чудесный день, который может волшебным образом в корне изменить вашу жизнь. 11 ноября несет какой-то выход из трудной для вас ситуации, причем из той, что казалось, была до этого неразрешима. Но опять же, главное – не сидеть сложа руки, а искать выход, и он найдется. Вам может показаться даже, что произошло чудо. Так оно и будет. Дни чудес случаются, просто не так уж часто. Но помните – все это волшебство, стоящее у вас на пороге, можно легко испортить скандалом, руганью, грубыми словами, - говорит нумеролог.

Сущность дня – 33: время влюбляться

Еще один интересный аспект дня 11 ноября 2018 года по нумерологии: цифра 33 (11+11+11), которая в свою очередь в сложении дает 6.

- 6 - это символ планеты любви Венеры. А так как день 11.11 все же день чудес, то человек в этот день может встретить свою настоящую любовь. Можно загадывать желания, чтобы встретить свою любовь, или чтобы укрепить уже имеющиеся отношения. День хорош для ритуалов, но проводить их нужно в одиночку, без подружек! Никому не говорите об этом. Будьте тихими и верящими, - советует Чупрунова.

Чем заняться в этот день

Суббота, 11 ноября 2018 года – идеальный день, чтобы просто побаловаться, затеять какую-то веселую игру или вечеринку, сходить на концерт, хорошенько посмеяться.

Чего остерегаться

Из негативных качеств Хирона - обман. Поэтому в этот день следите за деньгами, не поддавайтесь на уловки мошенников, который могут в этот день активизироваться.

Знаки судьбы

- В этот день вам встречается комбинация цифр 11:11. Будь то на телефоне, часах, во всплывающих окнах на экране компьютера, цифровых уведомлениях, квитанциях ит.д. Цифровой код 11:11 в этот день нужно трактовать как мощный оберег, благословение свыше того, что вы задумали.

- Если в этот день вам встретится бывший возлюбленный или человек из прошлой жизни – очень велика вероятность, что он снова надолго появится в вашей жизни. Значит, что-то вы вместе еще не завершили.