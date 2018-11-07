Не чихай: На Алтае начинается эпидемия ОРВИ

СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-07T12:46:28+03:00

В этом году в Алтайский край поступило более одного миллиона доз противогриппозных вакцин Фото: Олег УКЛАДОВ

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Более 13 тысяч человек обратились в поликлиники Алтайского края за прошлую неделю с кашлем, насморком и температурой. Эпидпорог в регионе превышен на 2%.

Кто в зоне риска

Специалисты отмечают, что 70% заболевших - дети до 14 лет. Это абсолютная норма, потому что иммунитет ребенка не такой сильный, как у взрослого, и разного рода инфекции легко «липнут» к ним. Даже посчитано, сколько раз в год положено болеть ребенку. Так, «нормой» является, когда ребенок от 2 до 6 лет болеет ОРВИ не более 5 - 6 раз в год. Для младших школьников чуть меньше - 4 раза в год.

К счастью, ни одного случая гриппа в регионе пока нет. Да и новых штаммов в этом году не ожидается. Вероятны лишь давно известные и изученные типы вируса - Мичиган, Singapore, Colorado и Пхукет.

Где сделать прививку

В этом году в Алтайский край поступило более одного миллиона доз противогриппозных вакцин. Это позволит привить 45% населения края и создать тем самым иммунную прослойку, которая сдержит распространение гриппа и ОРВИ. По последним данным, за счет федеральных денег привито более 645 тысяч человек. Еще более семи тысяч человек сделали прививку за свой счет, либо за счет работодателей.

Прививку против гриппа можно поставить в поликлиниках по месту жительства. Как и прежде, бесплатную вакцину получают медработники, учителя, педагоги и воспитатели, работники транспорта и коммунальной сферы, призывники, лица с хроническими заболеваниями, постояльцы домов престарелых, пенсионеры, достигшие 60 лет, беременные, а также детсадовцы, школьники и студенты. Малышей планируется прививать с шестимесячного возраста.

Те, кто не относится ни к одной вышеназванной категории, могут поставить прививку платно. Например, в страховой компании «Аско-Мед-Плюс» (ул. Анатолия, 53, ул. Малахова, 146) ее стоимость варьируется от страны производителя. Препарат из Франции стоит 750 рублей, что на 120 рублей дороже российского. За год цена вакцины подросла - в прошлом году импортная стоила 580 рублей, а отечественная 530 рублей.

Нередко после прививки человек может почувствовать недомогание. Врачи сходятся во мнении, что таким образом иммунитет человека реагирует на вакцину, вырабатывая антитела. Если же состояние здоровья ухудшается, то вирус уже «сидел» в организме на момент введения вакцины.

Витамины, сон и чистота

По словам главного специалиста по инфекционным болезням Алтайского края Валерия Шевченко, соблюдать меры профилактики во время сезона ОРВИ нужно всем независимо от наличия в организме вакцины.

Работающему человеку важно соблюдать режим дня и отдыха, так как именно умеренная нагрузка и оптимальный по времени сон придают организму силы в борьбе с инфекционными агентами. Питание должно быть сбалансированным всегда, а в период простуд и инфекционных заболеваний важно включить в свой рацион витамины А и С. Последний есть не только в цитрусовых - апельсинах и лимонах, но и в свежей и квашеной капусте, помидорах и других овощах, которые легко купить в магазине. Также необходимо регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.

Пока еще не холодно, горожане стараются не сидеть дома вечерами и выбираться в кафе или кино. Чтобы прогулка не обернулась неожиданным больничным, не стоит забывать о простых мерах профилактики - одноразовая медицинская маска, а также регулярное умывание лица, рук и промывание носовых пазух.

При первых признаках простуды врач советует пить много жидкости и обратиться в поликлинику. Заниматься самолечением опасно для здоровья и чревато тем, что на больничном вы будете дольше, чем ожидалось. Ни в коем случае нельзя самому себе прописывать лекарства и применять сомнительные народные методы в борьбе с ОРВИ.

Кстати

Прививку от гриппа можно поставить с 7 по 9 ноября (с 10.00 до 15.00) на парковке рядом с гостиницей «Центральная» (пр. Ленина, 57). С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС и по возможности прививочный сертификат. Для льготных категорий граждан (медработники, учителя, педагоги, пенсионеры, дети, студенты и т.д.) прививку сделают бесплатно.