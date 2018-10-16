«Я просто хочу забыть это как страшный сон»: косметологи сожгли лазером девушке лицо

16 Окт. 10:13 2018-10-16T10:56:30+03:00

Среди услуг, которые оказываются, как правило, на дому – уколы «красоты» и чистки

Изменить размер текста: A A

16 октября в Барнауле начнется IV Сибирский международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму. В числе прочего на нем будут обсуждать проблемы «серого» рынка косметологических услуг, который развивается за счет более низких цен. При этом частники не несут никакой ответственности за качество услуг.

В сером-сером кабинете…

Жизнь 22-летней Юли (имя изменено – прим.авт.) из Горно-Алтайска превратилась в ад после посещения косметолога. Девушка хотела сделать лазерную чистку, но в результате ей сожгли лицо. Чтобы вернуть прежний облик, девушке пришлось потратить немало денег и времени.

- И таких случаев полно, - говорит главврач клиники эстетической медицины «Антуриум» Наталья Татаринцева.

Еще один пример – у жительницы Барнаула Евгении (имя изменено) после посещения частного косметолога буквально перекосило лицо. Чтобы восстановить все, пришлось обращаться в клинику.

- Выглядело это ужасно. Такое могло произойти из-за того, что инъекция вводилась поверхностно. Это говорит о невысокой компетенции специалиста. Еще одна причина – плохое качество препарата, - рассказала Наталья Татаринцева

Самые востребованные услуги на дому

По словам экспертов, им постоянно приходится сталкиваться с последствиями работы «серых» косметологов. Среди самых востребованных косметологических услуг на дому -мезотерапия (инъекции витаминов, ферментов, гормонов и экстрактов растений для омоложения и тонуса кожи), мезонити (нити для подтяжки лица), ботулинотерапии (введение токсина для разглаживания морщин и устранения дефектов на коже) и пр.

Самые частые последствия

Среди негативных последствий – опущение века, бровей, асимметрия, нарушение функции глотания.

- Эти осложнения могут сохраняться в течение трех-четырех месяцев - пока не рассосется введенный препарат, - рассказала врач-косметолог холдинга «РЖД-Медицина» Елена Сырачева.

Также одним из серьезных осложнений при контурной пластике является неравномерное распределение и «окаменение» введенной под кожу гиалуроновой кислоты, гелей, которые не рассасываются и остаются в теле человека на всю жизнь. В итоге их приходится убирать оперативным путем – попросту говоря, вырезать.

Где дешевле – еще вопрос

Как правило, к «серым» косметологам обращаются, чтобы сэкономить - в официальных клиниках цены на те же самые процедуры больше в 2-3 раза.

- Делала у косметолога чистку, принимает дома. Обошлось в 5 тыс. рублей. В салонах за примерно такую же услугу просили от 10 тыс. рублей, - рассказала жительница Барнаула Алена.

В клиниках, напротив, уверяют, что визит к частнику может влететь в копеечку. Если процедура будет проведена неправильно, потом придется раскошелиться на лечение.

По словам пострадавших женщин, им действительно в итоге пришлось заплатить в два-три раза больше. Отсудить компенсацию у частнкиа, если у вас нет на руках договора, кассового чека – практически невозможно.

- Любой врач, даже самый квалифицированный и опытный, не застрахован от нежелательных последствий. Если пациенту услуга была оказана в клинике, он не останется один на один с проблемой, - считает врач-косметолог холдинга «РЖД-Медицина» Наталья Волынкина.

А если станет плохо на приеме?

Какого специалиста выбрать – дело каждого, но при этом нужно понимать, что в лицензированных клиниках, как минимум, соблюдены санитарные требования, специалисты имеют соответствующее образование, а сама клиника оснащена необходимым на случай оказания экстренной помощи.

При этом для жительниц краевой столицы даже это не весомый аргумент в пользу лицензированных клиник.

- У косметолога может и не быть медицинского образования, главное, чтобы свою работу делал хорошо, с душой, сколько раз сталкивалась, что специалисты из дорогих клиник безобразно делают свою работу в отличие от тех, кто работает на себя, - пишет Татьяна из Барнаула на одном из форумов.

Конечно, «частники» не работают в подвалах с тусклым освещением. Сейчас у них хорошо оборудованные кабинеты, а на их услуги – большой спрос. Вопрос лишь в том, как защитить их клиентов на случай, когда процедура пошла по незапланированному сценарию. Предполагается, что круглый стол в рамках IV Сибирского международного форума поможет договориться всем участником косметологического бизнеса и поднять качество услуг на новый уровень.