Как 80 летний врач–марафонец убегает от таблеток

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-05T15:45:23+03:00

Легкой атлетикой алтайский эндокринолог занялся в 54 года, и сейчас у него уже около ста медалей

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Когда 80-летний врач Юрий Савенков из Барнаула бежит по лестнице на седьмой этаж, студенты-медики не успевают. Лифт Савенков презирает, пользуется им в исключительных случаях.

К своему недавнему юбилею кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии АГМУ привез пять золотых медалей из Малайзии - победил в соревнованиях легкоатлетов ветеранов. Бежать ему пришлось 10 км под проливным дождем и пять километров под палящим солнцем.

Кстати, золотых медалей у него более полусотни - доктор десятки раз побеждал в международных соревнованиях, заставляя восхищаться сибирским здоровьем даже долгожителей японцев.

Бежать, а не лежать

Фото: Алтайский спорт

Интервью наш герой назначает на семь утра. Лаконичен, как спартанец: «В другое время - занят». Над столом в его кабинете цитата: « Прежде надо стать сильным человеком, потом стать сильным бегуном».

- Когда у меня падает дух, что неохота на работу идти, придешь к шести утра, никто не мешает - можно лечь на диванчик, ноги задрать, глянешь, а тут - этот тезис, - улыбается Юрий Ильич. - Как дальше лежать? Надо соответствовать!

«Неохота идти на работу» на самом деле доктор сказал просто, к слову, потому что Савенков на свою работу бежит. В буквальном смысле этого слова. Рюкзачок за плечо и с Молодежной - на гору. А это 10 километров.

«Не надо выпрыгивать из штанов»

- Резервы человеческого организма огромны, в любом возрасте запас прочности большой, - уверен врач-спортсмен, который профессиональным бегом увлекся после пятидесяти, да и теперь, в восемьдесят, не самый пожилой на соревнованиях.

При этом легкоатлет-ветеран предупреждает, что ярые занятия спортом больше вредны, чем полезны.

- Спорт и физкультура – это разные вещи, - уверен собеседник. - Дайте себе разумную физическую нагрузку каждый день, и нет лучшего лекарства, а из штанов выпрыгивать не надо. При этом надо знать свойства организма: пульс, давление, биохимические показатели и так далее. Мне, конечно, проще как врачу. Но и вы это можете.

О питании

На вопрос о еде Савенков отшучивается: «Как говорит жена: что купишь, то и съешь». Колбасу и сосиски в магазинах он не покупает и никому не советует - пересолены.

- У нас людей посадили на три иглы - соленую, сладкую и фармакологичексую, - говорит эндокринолог. - Сначала переедают соленого и сладкого, потом начинают поглощать таблетки горстями…

Когда в молодости туляк Савенков приехал на Алтай, поразился, как много здесь полных, одутловатых людей с багрово-синюшными лицами.

- И я занялся изучением и лечением этих товарищей. Женщины не могли забеременеть, мужчины страдали импотенцией. И практически все сидели на этих коварных иглах…

В любимых продуктах самого Савенкова - молочко и доморощенные овощи.

- Утром сегодня была молочная лапша. Ем помидоры, капусту, ох, вкусна! Академик Николай Амосов как говорил, надо довести себя до такого состояния, чтобы картошечка в мундирах казалась лакомством. Пробовали? – улыбается доктор.

О новомодных диетах

Фото: Алтайский спорт

- Все эти гемокоды и прочие диеты - развод, - считает собеседник. - Очень хорошо на него клюют бизнесмены, актеры, да и ваш брат - журналист.

По мнению кандидата медицинских наук Юрия Савенкова, мода на «здоровый образ жизни», превращается часто в примитивный суррогат.

Надо просто знать свой организм, слушать его и уметь договариваться. Вот я чайку сладенького попил, на пять кило прибавил, так пробежал на дне ходьбы недавно лишние пять километров. Вот так и отработал.

Не ждите понедельника

Еще одно любимое его выражение - на врачей не надейся, здоровье добывай сам.

- И все-таки, может, есть у вас какое секретное средство от старости, может, таблетки гормональные какие пьете? - спросила моложавого собеседника.

- Это не про меня, – усмехнулся врач. - К тому же таблетки сегодня стоят больших денег, даже витамины.

Его молодильное яблочко – работа, правильное питание и тренировки.

- И вам советую не переносить физкультуру на понедельник! - посоветовал Савенков. - Это отговорки, что нет времени на разумные нагрузки. Полчаса в день на тренировки может найти каждый. И организм ответит с благодарностью.