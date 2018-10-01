Месячник пожилого человека в Барнауле: самые интересные мероприятия
1 октября в Алтайском крае стартовал месячник пожилого человека. Для пенсионеров приготовили множество концертов, спортивных состязаний, чаепитий, посиделок и т. д. Сегодня мы публикуем список самых интересных мероприятий.
Абонемент в театр
Алтайский краевой театр драмы в честь месячника открыл продажу театрального абонемента «Мобильный пенсионер». Стоимость - 300 рублей. Он рассчитан на четыре визита на любую постановку репертуара, идущую на большой сцене в течение всего театрального сезона.
- Купить абонемент в кассе театра можно будет не только в октябре. Акция действует в течение восьми месяцев (до 31 мая). Абонемент можно приобрести себе или в подарок, но при входе с этим абонементом на спектакль необходимо предъявить пенсионное удостоверение, - рассказали в театре.
Адрес театра драмы - ул. Молодежная, 15, тел. (3852) 36 97-13.
Планетарий
Барнаульский планетарий (пр. Сибирский, 38) приглашает пенсионеров и ветеранов города посетить бесплатную программу «История развития космонавтики». Во время сеанса можно будет узнать об основоположниках космонавтики - К.Э. Циолковском, С.П. Королеве и многих других ученых, благодаря которым стали возможными запуск первого спутника, первый полет человека в космос, полеты к Луне и другим планетам нашей солнечной системы.
Посмотреть программу можно с 1 по 5, с 8 по 12, с 15 по 19 и с 22 по 26 октября. Начало сеанса в 15.00. Коллективные заявки от советов и комитетов ветеранов на группы по 30 человек принимаются по телефону (3852) 61-10-65.
Зоопарк
С 1 по 12 октября пенсионеры смогут посетить Барнаульский зоопарк (ул. Энтузиастов, 10а) совершенно бесплатно. Для этого нужно предъявить пенсионное удостоверение.
- Это наш подарок и дань уважения тому поколению, которое сделало очень много для развития Алтайского края, - говорит Сергей Писарев, директор зоопарка.
Не забудьте рассказать об этом мамам, папам, бабушкам, дедушкам и соседям! Время работы зоопарка - ежедневно без обеда и выходных с 10.00 до 20.00.
Социальные ярмарки
По традиции в месячник пожилого человека в городе пройдут социальные продовольственные ярмарки "Продукция Барнаула — горожанам". Состоятся они 6, 13, 20, 27 октября во всех районах города на традиционных площадках.
Компьютерные курсы
Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула проводит набор пенсионеров на курсы компьютерной грамотности.
- Специалисты научат пожилых людей элементарным навыкам работы на компьютере, а также расскажут как пользоваться такими порталами, как Госулуги, электронная регистратура и так далее, - рассказывают в центре.
Записаться на курсы можно по телефону (3852) 55-05-24.
Ярмарки вакансий
4 октября в Алтайском крае состоится Единый информационный день службы занятости населения. Его цель - повышение занятости пенсионеров и людей предпенсионного возраста.
- В этот день специалисты центров занятости населения проведут дни открытых дверей в центрах занятости населения, консультации, ярмарки вакансий для граждан пожилого возраста, - рассказали в Министерстве по труду и социальной защиты Алтайского края.
Показ фильмов
Кинотеатр «Премьера» (ул. Крупская, 97) приглашает пенсионеров на бесплатные показы советских фильмов:
2 октября в 16.00 – киномероприятие, посвященное 60-летию фильма «Два Федора» (1958 г.)
9 октября в 15.00 - «Пиковая дама» (1982 г. )
30 октября в 15.00 - «Очарованный странник» (1990 г.)
30 октября в 17.00 – «Павел Корчагин» (1956)
31 октября в 15.00 – «Комсомольск» (1938)
1 ноября в 11.00 - «Молодая гвардия» (1948 г.)
Спортивные мероприятия
1, 8 октября - чемпионат Барнаула по футболу 7х7 в возрастной группе 50 лет и старше (Парк спорта, ул.Энтузиастов, 12в )
5 октября в 10.00 - «Марафон здоровья» (лыжная база «Динамо», Змеиногорский тр., 36)
6 октября в 10.00 - кубок города Барнаула по волейболу среди ветеранов спорта (спортзал школы №103, ул. Деповская, 32)
11 октября - спортивное мероприятие «Тренируй ум и тело, чтоб душа не постарела» (Трасса здоровья)
12 и 13 октября - спартакиада ветеранов спорта старшего возраста (лыжная база АлтГТУ, ул.Кутузова, 12а)
25 октября в 11.00 - спортивно-развлекательная программа "Осенний марафон" с участием общественных организаций, ветеранов, пенсионеров (спортшкола "Победа", ул. А.Петрова, 146 г).
26 октября в 10.00 - Торжественное закрытие открытого турнира по бильярду среди пожилых граждан (Бильярдный клуб «Богема», пр. Ленина,11)
Цифра
Во время месячника пожилого человека особое внимание уделят юбилярам-долгожителям. В октябре поздравления президента Владимира Путина и подарки от губернатора Алтайского края Виктора Томенко получат 307 пожилых людей.
Кстати
Месячник пожилых людей в Алтайском крае продлится с 1 по 31 октября. В этом время в регионе:
- Будет организована работа мобильных бригад экстренной социальной помощи.
- Волонтеры помогут одиноким пожилым людям подготовиться к зиме.
- В учреждениях соцзащиты в течение месяца пройдут дни открытых дверей для пожилых.
- Пенсионеры смогут получить консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки, встретиться с врачами, юристами и психологами.