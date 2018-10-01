Месячник пожилого человека в Барнауле: самые интересные мероприятия

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-01T13:04:55+03:00

Что пройдет в Барнауле во время месячника пожилого человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В программе – походы в театры, кино, спортивные состязания и многое другое

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1 октября в Алтайском крае стартовал месячник пожилого человека. Для пенсионеров приготовили множество концертов, спортивных состязаний, чаепитий, посиделок и т. д. Сегодня мы публикуем список самых интересных мероприятий.

Абонемент в театр

Алтайский краевой театр драмы в честь месячника открыл продажу театрального абонемента «Мобильный пенсионер». Стоимость - 300 рублей. Он рассчитан на четыре визита на любую постановку репертуара, идущую на большой сцене в течение всего театрального сезона.

- Купить абонемент в кассе театра можно будет не только в октябре. Акция действует в течение восьми месяцев (до 31 мая). Абонемент можно приобрести себе или в подарок, но при входе с этим абонементом на спектакль необходимо предъявить пенсионное удостоверение, - рассказали в театре.

Адрес театра драмы - ул. Молодежная, 15, тел. (3852) 36 97-13.

Планетарий

Барнаульский планетарий (пр. Сибирский, 38) приглашает пенсионеров и ветеранов города посетить бесплатную программу «История развития космонавтики». Во время сеанса можно будет узнать об основоположниках космонавтики - К.Э. Циолковском, С.П. Королеве и многих других ученых, благодаря которым стали возможными запуск первого спутника, первый полет человека в космос, полеты к Луне и другим планетам нашей солнечной системы.

Посмотреть программу можно с 1 по 5, с 8 по 12, с 15 по 19 и с 22 по 26 октября. Начало сеанса в 15.00. Коллективные заявки от советов и комитетов ветеранов на группы по 30 человек принимаются по телефону (3852) 61-10-65.

Зоопарк

С 1 по 12 октября пенсионеры смогут посетить Барнаульский зоопарк (ул. Энтузиастов, 10а) совершенно бесплатно. Для этого нужно предъявить пенсионное удостоверение.

- Это наш подарок и дань уважения тому поколению, которое сделало очень много для развития Алтайского края, - говорит Сергей Писарев, директор зоопарка.

Не забудьте рассказать об этом мамам, папам, бабушкам, дедушкам и соседям! Время работы зоопарка - ежедневно без обеда и выходных с 10.00 до 20.00.

Социальные ярмарки

По традиции в месячник пожилого человека в городе пройдут социальные продовольственные ярмарки "Продукция Барнаула — горожанам". Состоятся они 6, 13, 20, 27 октября во всех районах города на традиционных площадках.

Компьютерные курсы

Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула проводит набор пенсионеров на курсы компьютерной грамотности.

- Специалисты научат пожилых людей элементарным навыкам работы на компьютере, а также расскажут как пользоваться такими порталами, как Госулуги, электронная регистратура и так далее, - рассказывают в центре.

Записаться на курсы можно по телефону (3852) 55-05-24.

Ярмарки вакансий

4 октября в Алтайском крае состоится Единый информационный день службы занятости населения. Его цель - повышение занятости пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

- В этот день специалисты центров занятости населения проведут дни открытых дверей в центрах занятости населения, консультации, ярмарки вакансий для граждан пожилого возраста, - рассказали в Министерстве по труду и социальной защиты Алтайского края.

Показ фильмов

Кинотеатр «Премьера» (ул. Крупская, 97) приглашает пенсионеров на бесплатные показы советских фильмов:

2 октября в 16.00 – киномероприятие, посвященное 60-летию фильма «Два Федора» (1958 г.)

9 октября в 15.00 - «Пиковая дама» (1982 г. )

30 октября в 15.00 - «Очарованный странник» (1990 г.)

30 октября в 17.00 – «Павел Корчагин» (1956)

31 октября в 15.00 – «Комсомольск» (1938)

1 ноября в 11.00 - «Молодая гвардия» (1948 г.)

Спортивные мероприятия

1, 8 октября - чемпионат Барнаула по футболу 7х7 в возрастной группе 50 лет и старше (Парк спорта, ул.Энтузиастов, 12в )

5 октября в 10.00 - «Марафон здоровья» (лыжная база «Динамо», Змеиногорский тр., 36)

6 октября в 10.00 - кубок города Барнаула по волейболу среди ветеранов спорта (спортзал школы №103, ул. Деповская, 32)

11 октября - спортивное мероприятие «Тренируй ум и тело, чтоб душа не постарела» (Трасса здоровья)

12 и 13 октября - спартакиада ветеранов спорта старшего возраста (лыжная база АлтГТУ, ул.Кутузова, 12а)

25 октября в 11.00 - спортивно-развлекательная программа "Осенний марафон" с участием общественных организаций, ветеранов, пенсионеров (спортшкола "Победа", ул. А.Петрова, 146 г).

26 октября в 10.00 - Торжественное закрытие открытого турнира по бильярду среди пожилых граждан (Бильярдный клуб «Богема», пр. Ленина,11)

Цифра

Во время месячника пожилого человека особое внимание уделят юбилярам-долгожителям. В октябре поздравления президента Владимира Путина и подарки от губернатора Алтайского края Виктора Томенко получат 307 пожилых людей.

Кстати

Месячник пожилых людей в Алтайском крае продлится с 1 по 31 октября. В этом время в регионе:

- Будет организована работа мобильных бригад экстренной социальной помощи.

- Волонтеры помогут одиноким пожилым людям подготовиться к зиме.

- В учреждениях соцзащиты в течение месяца пройдут дни открытых дверей для пожилых.

- Пенсионеры смогут получить консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки, встретиться с врачами, юристами и психологами.