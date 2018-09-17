2018-09-17T07:44:47+03:00
Происшествия

15 человек пострадали при опрокидывании автобуса на Алтае

Пассажиры рейса «Бишкек – Красноярск» получили ушибы и ссадины
Дарья САВЕНКО
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Автобус шел по маршруту Бишкек - Красноярск.Автобус шел по маршруту Бишкек - Красноярск.Фото: из архива КП
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Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в ночь на понедельник, 17 сентября, на трассе «Павловск-Ребриха-Буканское» в Мамонтовском районе Алтайского края.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю, 52-летний водитель автобуса Setra S215HD не справился с управлением, вылетел на левую обочину и опрокинулся в кювет. В момент ДТП в салоне рейсового автобуса находились 42 пассажира.

В салоне рейсового автобуса находились 42 пассажира. Фото: из архива КП

В салоне рейсового автобуса находились 42 пассажира.Фото: из архива КП

В результате 15 человек получили ушибы и ссадины и были направлены в Мамонтовскую районную больницу.

Заместитель главного врача по лечебной работе Мамонтовской районной больницы Алексей Федотов рассказал, что пострадавшие не были госпитализированы.

– Так как авария произошла ночью, люди, которые получили травмы, были доставлены в больницу для оказания помощи. Только у двух пострадавших и 15 состояние оценивается, как средней тяжести, другим причинен легкий вред здоровью. Среди пострадавших двое детей - девяти и семнадцати лет. Они также получили легкие травмы, которые жизни не угрожают. Всем назначено амбулаторное лечение – ночью они находились в больнице, а уже сегодня днем отправятся до пункта назначения, – рассказал Алексей Федотов.

Еще 19 человек из автобуса временно разместили в школе села Буканское, и девять человек самостоятельно с попутками уехали в Барнаул. Автобус шел по маршруту Бишкек - Красноярск.

15 человек были госпитализированы в Мамонтовскую районную больницу. Фото: из архива КП

15 человек были госпитализированы в Мамонтовскую районную больницу.Фото: из архива КП

На место аварии незамедлительно прибыли полицейские, МЧС и «скорая помощь».

Не исключено, что авария произошла из-за гололеда. В некоторых районах Алтайского края столбик термометра опускается ниже нуля. Однако, некоторые жители Алтайского края в социальных сетях отмечают, что дорога в Мамонтовском районе давно требует ремонта, и возможно, что это стало причиной аварии.

- Дорога в Мамонтовском районе отвратительная! Пытаясь объехать одну яму, сразу попадаешь в другую и не просто в ямку, а от которой машина на «четыре кости» падает! Думаю, причиной инцидента явился, по большей части, именно этот факт! - написала Ольга Брегидина.

- Дорога в том месте очень плохая. Мы ехали ночью в Яровое на автобусе «Белокуриха-Яровое». Водитель вел транспортное средство очень осторожно, так как дороги, можно сказать, нет вообще! – вспомнила Юлия Ушакова.

Фото ДТП присланы в редакцию «Комсомольской правды» очевидцем.

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