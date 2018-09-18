На Алтае начался сезон простуд: число заболевших постоянно растет

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-17T13:46:26+03:00

Только за прошлую неделю на больничный ушли 11 тысяч человек

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В Алтайском крае с первых дней сентября начался сезонный рост больных простудами. По словам специалистов ничего удивительного в этом нет.

– Традиционно сезонный подъем заболеваемости начинается в сентябре, когда все возвращаются из отпусков, возобновляют работу детские сады и школы. Только за прошедшую неделю зарегистрировано 11 тысяч случаев заболевания ОРВИ, – говорит Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора. – Это на уровне средних многолетних показателей. На данный момент случаев гриппа нет.

Начал работу и утренний «фильтр» для детей в школах и детских садах. Однако как отмечают специалисты, ничего нового в этом нет. В дошкольных учреждениях его и не отменяли. Суть его заключается в том, что медик осматривает ребенка на наличие каких-либо симптомов простуды: насморк, кашель, сыпь, а при необходимости измеряет температуру.

- Теперь такие же мероприятия вводят и в школах. Рекомендуется, чтобы на 1-2 уроке представитель школы вместе с медиком обошли все классы и визуально осматривают всех детей, - говорит Ольга Егорова.

В первую очередь они будут смотреть на количество детей в классах. Если их заметно меньше – то следует выяснить причину отсутствия – семейная причина или все же болезнь. Во втором случае осматривают оставшихся ребят на наличие симптомов.

Также специалисты советуют родителям пристальнее наблюдать за тем, что носят их дети. Сейчас довольно нестабильная погода и поэтому одежда играет немаловажную роль в самочувствии ребенка.

- Одевайтесь по погоде и соблюдайте режим дня, - советует эксперт.

Традиционный же подъем заболеваемости ожидается в декабре, но даты могут варьироваться.

Как поставить прививку?

Для того чтобы поставить прививку от гриппа, в первую очередь следует обратиться за допуском к терапевту. Только осмотрев вас он может дать допуск в процедурный кабинет. При этом, как отмечают специалисты, ни в коем случае нельзя идти на прививку когда вы чувствуете, что начинаете заболевать – это бессмысленно.

- Терапевт нужен для того чтобы исключить противопоказания и минимизировать риски реакций или осложнений, чтобы потом человек не говорил, что поставил прививку и сразу заболел. Скорее всего, это произошло из-за того, что он уже был болен, когда пошел на вакцинацию. Он может даже не осознавать этого. Врач должен его осмотреть и назначить другое время для постановки прививки, - говорит Шевченко.

По его словам, нынешние вакцины дают практически 100% гарантию того, что вы не заболеете гриппом, а даже если это произойдет, то осложнений точно не будет.

- Так устроен организм и его взаимодействие с вакциной, что говорить о том, что прививка против гриппа сработает на все 100% нельзя. И никто об этом не утверждает, но то, что защита максимально возможная – это так, - добавляет врач.

Риск минимальный

Риск осложнений у детей после постановки вакцины минимальный. Об этом говорит и Елена Цапко, заместитель главного врача по лечебной работе барнаульской детской поликлиники №3.

– Ограничений по вакцинации практически нет. Среди противопоказаний – аллергические реакции на куриный белок, а также острые заболевания, обострение хронического заболевания, либо сильная реакция на предыдущее введение вакцины. Никаких других ограничений нет, - говорит Цапко.

По ее словам, за последние 25 лет, когда в Алтайском крае в обязательном порядке прививают детей от гриппа, случаев с серьезными последствиями не было.

– Риск осложнений, если ребенок не привит, гораздо выше – это пневмония, вирусные менингиты, и, к сожалению, не исключены даже летальные исходы, - продолжает врач. – Как показывает практика наших наблюдений, дети переносят прививки легко: местные реакции минимальные – припухлость и отечность мы практически не наблюдаем. Сама по себе вакцина не способна заразить, но совпадения, что ребенок может заболеть вскоре после прививки – есть. Чаще всего это происходит из-за недосмотра родителей.

Кстати, родители тех же дошколят могут получить больничный лист и на здорового ребенка, если группу распустят из-за болезни. Однако для этого руководитель учреждения должен издать приказ о введении карантина.

Цифра

В этом году в Алтайском крае планируют привить более 1 млн 064 тысяч человек.