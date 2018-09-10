Кровь и сафиты: В Барнауле прошли бои боксеров

СЕГОДНЯ 09:57 2018-09-10T10:03:01+03:00

Турнир «Великий бой на великом на Алтае» состоялся на площади Сахарова

Самым зрелищным событием минувшего Дня города стал турнир «Великий бой на великом на Алтае». 9 сентября тысячи барнаульцев увидели пять зрелищных поединков под открытым небом.

Почетным гостем мероприятия стал известный боксер, чемпион мира Николай Валуев, к которому выстроилась целая очередь желающих сделать «селфи» и взять автограф. Из-за этого даже пришлось немного задержать начало мероприятия – спортивные фанаты не давали Валуеву пройти к сцене.

Еще одним сюрпризом для барнаульцев оказалось присутствие на турнире легенды мирового бокса, кубинца Феликса Савона. В свое время, с 1992 по 2000 год, он выиграл три золотых медали на Олимпийских играх. Также спортивный праздник посетил врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Что касается поединков, то главным событием вечера стал бой-реванш между Леоном Антоняном из Барнаула и украинцем Владиславом Еременко. Победу одержал наш земляк.

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Великий бой на Великом Алтае» прошел в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ