ALTAY OPEN CUP собрал в Бийске киберспортсменов со всей Сибири

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-04T12:28:56+03:00

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Второй масштабный турнир киберспортсменов ALTAY OPEN CUP прошел в Бийске 2 сентября при поддержке фонда Александра Прокопьева. Он выявил сильнейших сразу в нескольких компьютерных дисциплинах.

В качестве поля боя – новый клуб, второй такой в Бийске. Как и в реальном бою, здесь важна каждая мелочь: скорость, реакция, подбор оружия и, конечно же, тактика. Тренировки проходят по несколько часов в день – отсюда слаженность действий.

ALTAY OPEN CUPФото: Олег УКЛАДОВ

- Проиграли c разницей в один раунд. Враги были сильнее нас. Нашей команде месяц буквально. Может, меньше. У соперников, видимо, сыгранность лучше. У нас похуже, поэтому и проиграли, - поделился Данил Водоморин, капитан команды «NEON.cybersport» (Бийск).

До этого соперники виделись исключительно в виртуальной реальности. Сквозь сито отборочных этапов в наукоград приехали шесть команд. В каждой по пять бойцов. Сразились одновременно в трех видах игр.

- Наше уже традиционное мероприятие является первым официальным турниром, первым официальным соревнованием по компьютерному спорту на Алтае. Победители смогут подать заявки на присвоение спортивных разрядов. И это, на мой взгляд, важная составляющая компьютерного спорта, - сказал Александр Прокопьев, депутат Государственной думы РФ от Алтайского края.

ALTAY OPEN CUP. Фото Сергея Кулыгина

По итогам сражений большинство разрядов смогут получить представители Красноярска. А отдельный приятный бонус для всех финалистов от фонда Александра Прокопьева - призовой фонд, равный десяткам тысяч рублей.

Кстати, Максим Данилов – организатор киберспортивных турниров в Бийске, судья Федерации компьютерного спорта России, считает, что подобные соревнования нужно проводить в других городах.

- Нужно расширяться. В Бийске киберспорт относительно хорошо развит. Команд много, ребята играют, тренируются, чего-то добиваются. А в других городах слабо развито. Даже в Новосибирске не так много команд, - отметил он.