2018-09-04T12:28:56+03:00
Спорт

ALTAY OPEN CUP собрал в Бийске киберспортсменов со всей Сибири

Второй масштабный турнир прошел 2 сентября
САПОЖКОВА Александра
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ALTAY OPEN CUPALTAY OPEN CUPФото: Олег УКЛАДОВ
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Второй масштабный турнир киберспортсменов ALTAY OPEN CUP прошел в Бийске 2 сентября при поддержке фонда Александра Прокопьева. Он выявил сильнейших сразу в нескольких компьютерных дисциплинах.

В качестве поля боя – новый клуб, второй такой в Бийске. Как и в реальном бою, здесь важна каждая мелочь: скорость, реакция, подбор оружия и, конечно же, тактика. Тренировки проходят по несколько часов в день – отсюда слаженность действий.

ALTAY OPEN CUP Фото: Олег УКЛАДОВ

ALTAY OPEN CUPФото: Олег УКЛАДОВ

- Проиграли c разницей в один раунд. Враги были сильнее нас. Нашей команде месяц буквально. Может, меньше. У соперников, видимо, сыгранность лучше. У нас похуже, поэтому и проиграли, - поделился Данил Водоморин, капитан команды «NEON.cybersport» (Бийск).

До этого соперники виделись исключительно в виртуальной реальности. Сквозь сито отборочных этапов в наукоград приехали шесть команд. В каждой по пять бойцов. Сразились одновременно в трех видах игр.

- Наше уже традиционное мероприятие является первым официальным турниром, первым официальным соревнованием по компьютерному спорту на Алтае. Победители смогут подать заявки на присвоение спортивных разрядов. И это, на мой взгляд, важная составляющая компьютерного спорта, - сказал Александр Прокопьев, депутат Государственной думы РФ от Алтайского края.

ALTAY OPEN CUP. Фото Сергея Кулыгина

ALTAY OPEN CUP. Фото Сергея Кулыгина

По итогам сражений большинство разрядов смогут получить представители Красноярска. А отдельный приятный бонус для всех финалистов от фонда Александра Прокопьева - призовой фонд, равный десяткам тысяч рублей.

Кстати, Максим Данилов – организатор киберспортивных турниров в Бийске, судья Федерации компьютерного спорта России, считает, что подобные соревнования нужно проводить в других городах.

- Нужно расширяться. В Бийске киберспорт относительно хорошо развит. Команд много, ребята играют, тренируются, чего-то добиваются. А в других городах слабо развито. Даже в Новосибирске не так много команд, - отметил он.

ALTAY OPEN CUP Фото: Олег УКЛАДОВ

ALTAY OPEN CUPФото: Олег УКЛАДОВ

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