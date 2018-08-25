День города в Барнауле 2018: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 09:10 2018-08-25T09:11:38+03:00

Салют в День города в Барнауле 2018 прогремит на пяти площадках

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День города в Барнауле 2018 пройдет 9 сентября. На днях стала известна программа мероприятий. В этот раз, в основном, они начнутся только с 19 часов (помимо двух). Это связано с тем, что 9 сентября на Алтае состоятся выборы губернатора. Так что многие развлечения перенесли на вечер. Напомним, в этом году краевой столице исполняется 288 лет.

Программа мероприятий

Музей «Город», пр. Ленина, 111

10.00 Выставка членов Союза художников России "Живем на Алтае".

Пл. Сахарова

19.00 - 19.30 Молодежная программа «Барнаул – молодой».

19.30 - 22.30 Международный турнир по профессиональному боксу «Великий бой на Великом Алтае».

22.30 Праздничный фейерверк.

АлтГУ, пр. Ленина, 61, Университетский дворик

19.00 - 22.30 - программа «Барнаул – студенческий, молодежный, творческий».

Площадка у ДК Трансмаш, пр. Ленина, 152

14.00 Праздничный квест, множество подарков, раскрашивание с помощью баллончиков букв БАРНАУЛ, выступления творческих коллективов, блюда полевой кухни и фирменное мороженое, запуск в небо сердца с пожеланиями городу, мастер-класс по граффити, дневной салют (подробнее https://ok.ru/altkpru/topic/68430316519460)

20.00 Концерт «Барнаул – ты сердце Алтайского края».

22.30 Фейерверк.

Площадка у ДК «Южный», ул. Чайковского, 21

20.00 Эстрадный концерт "Ты - сердце Барнаула, Центральный наш район!"

22.30 Праздничный фейерверк.

Аллея на ул. Георгия Исакова, 133

20.00 Концерт "Город, в котором живем, мечтаем и любим".

Пл. Мира, ул. Георгия Исакова, 213

20.00 Программа "Огни родного города".

22.30 Праздничный фейерверк.

Парк "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 10-а

20.00 Концертная программа "Мой город - жизнь, история моя".

21.00 Дискотека «Сердце, звучащее в унисон», с участием группы «Энджой».

22.30 Фейерверк.