День города в Барнауле 2018: программа мероприятий
День города в Барнауле 2018 пройдет 9 сентября. На днях стала известна программа мероприятий. В этот раз, в основном, они начнутся только с 19 часов (помимо двух). Это связано с тем, что 9 сентября на Алтае состоятся выборы губернатора. Так что многие развлечения перенесли на вечер. Напомним, в этом году краевой столице исполняется 288 лет.
Программа мероприятий
Музей «Город», пр. Ленина, 111
10.00 Выставка членов Союза художников России "Живем на Алтае".
Пл. Сахарова
19.00 - 19.30 Молодежная программа «Барнаул – молодой».
19.30 - 22.30 Международный турнир по профессиональному боксу «Великий бой на Великом Алтае».
22.30 Праздничный фейерверк.
АлтГУ, пр. Ленина, 61, Университетский дворик
19.00 - 22.30 - программа «Барнаул – студенческий, молодежный, творческий».
Площадка у ДК Трансмаш, пр. Ленина, 152
14.00 Праздничный квест, множество подарков, раскрашивание с помощью баллончиков букв БАРНАУЛ, выступления творческих коллективов, блюда полевой кухни и фирменное мороженое, запуск в небо сердца с пожеланиями городу, мастер-класс по граффити, дневной салют (подробнее https://ok.ru/altkpru/topic/68430316519460)
20.00 Концерт «Барнаул – ты сердце Алтайского края».
22.30 Фейерверк.
Площадка у ДК «Южный», ул. Чайковского, 21
20.00 Эстрадный концерт "Ты - сердце Барнаула, Центральный наш район!"
22.30 Праздничный фейерверк.
Аллея на ул. Георгия Исакова, 133
20.00 Концерт "Город, в котором живем, мечтаем и любим".
Пл. Мира, ул. Георгия Исакова, 213
20.00 Программа "Огни родного города".
22.30 Праздничный фейерверк.
Парк "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 10-а
20.00 Концертная программа "Мой город - жизнь, история моя".
21.00 Дискотека «Сердце, звучащее в унисон», с участием группы «Энджой».
22.30 Фейерверк.