Ая для Алтая: история любви львов в Барнаульском зоопарке

СЕГОДНЯ 12:51 2018-08-21T13:28:27+03:00

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В начале августа в день рождения Барнаульского зоопарка состоялось одно яркое звериное событие: сердца местных обитателей льва Алтая и львицы Аи соединились. Сейчас молодая пара наслаждается друг другом, а глаза их горят, как у настоящих влюбленных.

Разрешите предложить вам лапу и сердце

Искра между животными зародилась еще задолго до их официального воссоединения. По словам директора зоопарка Сергея Писарева, когда маленькую львицу Аю поселили в соседнем от Алтая вольере, взрослый лев долго смотрел на молоденькую соседку как на ребенка, спокойно, по-доброму.

- Львы вообще очень добрые и ласковые кошки. Мы до сих пор заходим к ним, чешем их, ласкаем, они отвечают нам тем же, - говорит он.

Нейтральное соседство продолжалось около двух лет, ровно до тех пор, пока маленькая львица не превратилась в прекрасную юную девушку-кошку. И вот тут-то Алтай понял, какая красота скрывалась за оградой.

- Он начал ложиться рядом с ее вольерой, протягивать к ней лапку, пытался лизнуть. Там такая любовь началась! – вспоминает Сергей Писарев.

Знай, кто мужик в доме

Однако соединить львов в пару сотрудники зоопарка решились не сразу: одно дело любовь со стороны, другое – жизнь под одной крышей, на одной территории. Но и держать влюбленных порознь было уже бесчеловечно. Поэтому в день рождения зоопарка решились – впустили Аю к Алтаю.

Лев повел себя как настоящий мужик – соплей пускать не стал, и на живой интерес дамы гордо тряхнул задней лапкой: пусть, мол, знает, кто здесь хозяин. Ну, а Ая поступила как истинная женщина – взяла парня лаской. Сейчас барнаульские львы выглядит как идеальная пара мужчины и женщины. Алтай – хозяин, сильный мужчина в доме, защитник, готовый в любой момент помочь своей женщине. Ая – за мужем, нежная и любящая, но при этом знающая, как добиться своего.

- Она подойдет к нему, погладит его по хвосту. Он рычит в ответ, дает знать, что не против. Давай, мол, продолжай дальше, хозяину нравится, - рассказывает Сергей Писарев.

Возможно, уже в ноябре у молодой пары появятся львята. По крайней мере, все предпосылки для этого есть. Малышей в львиных семьях может родиться и до восьми, но обычно это два-четыре котенка. Все семейство Барнаульский зоопарк хочет оставить в своих стенах. По словам Сергея Писарева, львы хорошо себя чувствуют именно в семьях, они заботливые родители. Причем о малышах с удовольствием заботятся как мамы, так и папы. Да и посетителям наверняка понравится такой красивый прайд.