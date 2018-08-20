СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-19T18:37:10+03:00

Многие уникальные деревья были вырваны с корнем, у других стихия, как косой, снесла верхушки наполовину. Фото: Евгения САВИНА

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Ураганом, который пронесся по Барнаулу 23 июня, в институте Лисавенко было сломлено 121 ценное дерево. Во время бури даже исполины-кедры со стоном падали на землю. Многие уникальные деревья были вырваны с корнем, у других стихия, как косой, снесла верхушки наполовину. Мы составили топ-5 утрат Барнаульского дендрария.

Ель сибирская голубая

Семена этих красоток привезли однажды с Горного Алтая, с долины реки Топучей. Сотрудники института холили их и лелеяли с 1953 по 1957 года. Рассказывают, Зинаида Ивановна Лучник, доктор сельскохозяйственных наук, легенда института, разговаривала с деревьями, как с живыми людьми, обнимала, гладила. Ели, как и другие деревья, по преданиям, после разговора с ней благодарно хорошели.

Семена этих красоток привезли однажды с Горного Алтая, с долины реки Топучей. Сотрудники института холили их и лелеяли с 1953 по 1957 года.Фото: Евгения САВИНА

Дуб черешчатый

Среди 9 пострадавших деревьев стихия скосила даже столетнего исполина! Когда-то, аж в 1900 году, желуди дубов в разных районах края посеяли первые поселенцы. На территории дендрария, по преданиям, жили два купца, которые и посадили у себя в плодовом саду дубки. Когда дендрарий закладывался, им было по 40 - 50 лет. За ними вели постоянные наблюдения и селекционный отбор.

На территории дендрария, по преданиям, жили два купца, которые и посадили у себя в плодовом саду дубки.Фото: Евгения САВИНА

Пихта белокорая

Восемь из семнадцати деревьев погибло. Пихты белокорые появились в дендрарии в 1956 году, их привезли из Амурской области. Особенность дерева - узкая крона. Пару лет назад на пихты нападал вредитель топограф и серьезно их повредил. После этого часть ветвей стала усыхать. Ураган уничтожил их окончательно.

Лиственницы европейские опадающие

Эти удивительные лиственницы растут в Западной Европе, Альпах, Карпатах. Сеянцы поступили из Каменецк-Подольского, из них выжили только два деревца, и их очень оберегали. Они удивляли плакучей формой побегов, с которых как будто опадали мелкие веточки. Сотрудники очень гордились этими экземплярами, показывали их во время экскурсий. И вот теперь они превратились в трехметровые пни, которые уже не дадут шишек.

Сотрудники очень гордились этими экземплярами, показывали их во время экскурсий.Фото: Евгения САВИНА

Сосна банкса

Эта сосна была в дендрарии единственной. Ее привезли в 1959 году из Липецка. Она являлась самой устойчивой среди американских видов. Теперь и ствол, и ветки лежат на земле и сохнут. Удивительные иголочки этой сосны не похожи на другие - они тонкие, мягкие, с серебристыми полосками и собраны в пучок.