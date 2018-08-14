2018-08-14T11:17:45+03:00
Общество

Котенка-эльфа с забавными ушками продают в Барнауле за 60 тысяч рублей

У помеси керла и сфинкса дружелюбный характер
Дарья САВЕНКО
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Это умное, терпеливое, наблюдательное созданиеЭто умное, терпеливое, наблюдательное созданиеФото: из личного архива героя(ев) публикации
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В Барнауле продают гибрида американского керла и канадского сфинкса. За малыша с необычными ушками просят 60 тысяч рублей. Отличаются эльфы от своих сородичей добродушным характером и сказочной внешностью.

Жительница Барнаула Галина Доценко стала первой, кто привез в Алтайский край эльфа. Котенок стоимостью в 250 тысяч рублей прибыл в сибирский город из Санкт-Петербурга. По словам женщины, малыш сразу освоился на новом месте. Назвали его Эксклюзив Артефакт. Сейчас он уже взрослый и является отцом котенка, которого продают.

Отец котенка - Эксклюзив Артефакт Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Отец котенка - Эксклюзив АртефактФото: из личного архива героя(ев) публикации

– Эльфы - это необычные кошки с потрясающим характером. По характеру эльф очень добрый и ласковый. Это умное, терпеливое, наблюдательное создание. Они очень трепетно и с большой любовью относятся ко всем членам семьи. Они милые, добродушные и очень любят разговаривать – сидят на руках и находятся рядом с человеком, вместо уединения. Название этой породы у многих ассоциируется с легендами и сказочными героями. И действительно, эту породу можно назвать сказочной. Начиная с необычной внешности и заканчивая чудным характером. Наш кот завоевал мою любовь с первого взгляда, – рассказала Галина.

Сейчас Эксклюзив Артефакт является участником многих выставок, которые организует клуб любителей кошек Демарис. Представителей кошек породы эльф можно вязать как с канадскими сфинксами, так и между представителями породы эльф. В первом помете у Эксклюзив Артефакта родился один эльф, а во втором – два. По словам Галины, через несколько дней после рождения у котят либо загибаются ушки, либо нет. Именно это и определяет, какой породы является котенок.

Во втором помете у Эксклюзив Артефакта родились два эльфа Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Во втором помете у Эксклюзив Артефакта родились два эльфаФото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам собеседницы, особенность этой породы заключается в необычной форме ушей. Глаза у эльфов миндалевидной формы и расположены на мордочке под небольшим углом . Тело гибкое и имеет много складок. Еще одна особенность - в отсутствии усов и бровей.

В еде эльфы не привередливы – с огромным удовольствием кушают говядину, творог и овощи. Стоимость одного котенка в пределах 50-60 тысяч рублей. В настоящий момент в питомнике Галины восемь кошек, среди которых как канадские сфинксы, так и эльфы.

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