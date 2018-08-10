Алтайский суд не встал на защиту пенсионерки, ставшей в одночасье бомжом

СЕГОДНЯ 11:04 2018-08-10T11:18:48+03:00

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8 августа Алтайский краевой суд отказал в апелляционной жалобе барнаульской пенсионерки Алевтины Весниной. По решению суда бабушка стала бомжом и должна выселиться из единственного жилья. Родственников у Весниной нет, а это значит, что женщину вместе с ее двумя кошками судебные приставы должны выставить на улицу, если она сама добровольно не покинет квартиру.

То, что жилье Антонины Весниной арестовано по делу о мошенничестве (сама пенсионерка проходит по нему в качестве потерпевшей), суд апелляционной инстанции во внимание не принял

Обаятельно «развели»

Таков финал похода пожилой женщины в микрофинансовую организацию «Сибирская народная казна». Около года назад пенсионерка пришла туда для того, чтобы получить займ.

- Придя в «Сибирскую народную казну», пенсионерки, как они рассказывают, попадали под обаяние руководителя Романа Тюленева. Пожилых людей ласково подводили к тому, чтобы они подписали договор купли-продажи квартиры.

- Понимаете, мы просто так займ дать не можем, у вас - возраст, – объяснял директор «Сибирской народной казны». – Этот договор купли-продажи будет просто залогом.

«Не переживайте, это же чистая формальность. Мне ваша квартира не нужна. Мы же вас не выписываем. Вернете заем, порвем договор и все дела», - рассказывала пенсионерка краевым судьям.

Взяв займ, Алевтина Веснина выплачивала проценты, допустив лишь одну просрочку (из 500 тысяч выплатила 100 тысяч рублей). А потом получила квитанцию на услуги ЖКХ, где фигурировала уже не ее фамилия.

Было ваше - стало наше

Владельцем квартиры значился некто Закурдаев (брат второго учредителя «Сибирской народной казны»). В управляющей компании пенсионерке подтвердили: никакой ошибки нет, квартира продана.

- Самое печальное, что в «казне» пенсионерке не выдавали никаких квитанций о получении от нее денег. Это и стало причиной обращения пожилой женщины в полицию,- говорит Игорь Нестеров, редактор «Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков».

В результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого Тюленев был признан подозреваемым, а Алевтина Веснина является потерпевшей, в числе других «кинутых» заемщиц.

В суде апелляционной инстанции представитель покупателя заявила, что ни о каком займе речь вообще не идет, дескать, пенсионерка просто продала свою квартиру, а теперь вот не хочет из нее выселяться. И «казна» тут совершенно не причем.

Фемида ля комедия

В краевом суде пенсионерка просила признать договор купли-продажи незаключенным с момента подписания. Об этом же шла речь и в апелляционном представлении прокуратуры Октябрьского района Барнаула, вставшей на защиту пенсионерки. Надзорный орган обратил внимание судей на то, что пожилую женщину «путем обмана и злоупотребления доверием склонили к заключению договора купли-продажи квартиры, сообщив ей заведомо ложные сведения о возврате права собственности на жилье по выполнению обязательств по займу». Также прокуратура отметила, что доказан факт отсутствия волеизъявления пожилой женщины на заключение сделки, причинения ей ущерба в результате неполучения денежных средств, совершения в отношении ее мошеннических действий с жилым помещением.

Однако эти доводы служители фемиды во внимание не приняли. Судьи также отказались приобщить к делу материалы уголовного дела о мошенничестве.

- Не посчитали нужным в суде апелляционной инстанции выслушать свидетельницу, которая была с пенсионеркой во время получения займа, она также была готова подтвердить - намерения у Алевтины Весниной продавать квартиру не было,- рассказывает Игорь Нестеров. - Зато внимательно отнеслись к словам представителя Закурдаева (ни он, ни Тюленев на суде не присутствовали) о том, что последний очень страдает из-за того, что не может пользоваться купленной квартирой.

Интересно, что при этом суд все-таки пришел к выводу о том, что факт получения пенсионеркой денег за квартиру не доказан. Но это ничего не изменило в резолютивной части решения. Кроме этого прозвучала мысль о том, что у пенсионерки все равно есть возможности и дальше защищать свои права, пусть даже и без квартиры.

Что дальше?

Кассационная жалоба в Верховный суд РФ по этому делу обязательно будет подана, - говорит Татьяна Панина, юрист «Ассоциации по защите прав заемщиков». - Кроме этого пенсионерка обратилась в районный суд с просьбой отсрочить ее выселение до окончания расследования уголовного дела.

Юристы также намерены обратить внимание прокуратуры на очень уж неспешное расследование дела о мошенничестве, подозреваемым по которому является руководитель «Сибирской народной казны» (сегодня компания исключена из государственного реестра Микрофинансовых организаций).

В конце августа Алтайский краевой суд будет рассматривать апелляционную жалобу еще одной барнаульской пенсионерки Галины Макаровой (также признанной пострадавшей по делу о «Сибирской казне»). При этом, не дожидаясь апелляции, приставы ее из квартиры уже выселили (перед этим еще и оштрафовав за медлительность).

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