Главное автособытие лета на Алтае – "Паркинг": как это будет

27 Июль 12:17 2018-07-28T14:27:56+03:00

Автофестиваль "Паркинг" пройдет 28 июля на двух площадках – дневной и ночной [аудио]

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28 июля в Барнауле пройдет крупнейший автофестиваль «Паркинг». Дневная часть состоится в парке «Арлекино», ночная - на пляже «Водный мир». На фестивале можно будет увидеть самые редкие, самые красивые, самые мощные автомобили. Участники приедут не только из Алтайского края, но и из соседних регионов.

Дневная часть: выставка тюнингованных автомобилей

Где: парк «Арлекино», ул. ул. Георгия Исакова, 149А

Когда: 28 июля с 12.00 до 18.00

Вход: бесплатно

В парк «Арлекино» съедутся более 300 уникальных в своем роде автомобилей, которые будут разделены на несколько зон: тюнинг (стайлинг, аэрография и т.д.), автозвук, прокачанные внедорожники, лимузины, кабриолеты, ретро-автомобили, мототехника и т.д.

- Участники должны тематически оформить свою автозону. Например, возле ретро-«копейки» будет соответствующий советский антураж – старинный шкаф, стул, бабушкин ковер и т.д. Зона с розовым кабриолетом украшена лепестками роз. Все участники подготовят визитку-презентацию своей зоны, - рассказывает организатор праздника Антон Мурашкин.

Гвоздем программы в парке станет выступление участника дриф-шоу России. Спортсмен приедет к нам из Питера, привезет свой автомобиль и покрышки.

- Будем жечь резину! – говорят организаторы.

На празднике пройдут и состязания по перетягиванию канатов, прохождению препятствий, решению интеллектуальных задачек и т.д.

- Фишкой дневной части станет появление на площадке очень крутого автомобиля. Какого именно – пока секрет! Приходите и сами все увидите. Будьте уверены, что вы удивитесь! – говорит Антон Мурашкин.

Ночная часть: вечеринка опен-эйр

Где: Пляж «Водный мир»

Когда: 28 июля с 19.00 до

Вход: 500 рублей

На пляже «Водный мир» гостей ждет световое шоу, большой концерт и, конечно же, дискотека!

- Мы пригласили группу T-Killah, известную по трекам «Обезьяны в джунглях», «До талого», «Барабан», «Это нормально», «Лей в баре, лей», «Мои ноги молодцы». Ребята, которые раскачают начало фестиваля, - говорит Антон Мурашкин.

Также на концерте выступит известный DJ Kirill Slepuha из Москвы, известный в индустрии электронной танцевальной музыки.

На ночной площадке помимо сцены также будут работать четыре зоны: кальянная, зона четырех профессиональных баров, зона партнеров общепита и закрытый шатер на 2000 человек с баром, зоной отдыха и лучшими DJ Барнаула.

- Не будем больше отнимать ваше драгоценное время, а встретимся на Parkking 2К18 Evolution 28 июля! – говорят организаторы.