Проекты "модной" колонии, винных складов и понтонных домов представили в Барнауле

Одной из ярких страниц фестиваля «Зодчество в Сибири» стала выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты».
В выставочном зале музея «Город» (Толстого, 24) можно увидеть любопытные для Барнаула и других городов Сибири проекты жилых, общественных, промышленных сооружений.
- Многие работы радуют нестандартностью мышления, смелым взглядом, творческим подходом, - отмечают члены жюри конкурса.
По словам Петра Анисифорова, вице-президента Союза архитекторов России, на выставке представлена широкая география и нет троечных работ - все приличные.
Наш фотокорреспондент Олег Укладов отметил, что публика с интересом рассматривала проекты понтонных домов (актуально для Затона), современное здание колонии (есть и такой проект), зону отдыха в виде пшеничного поля.
Кстати, в Барнауле часть представленных проектов уже воплощена. Речь идет об объектах туристического кластера.
Экспозиция будет работать до 12 августа.
Читайте также: На фестивале «Зодчество в Сибири» «летели помидоры»
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ
Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ