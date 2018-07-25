Проекты "модной" колонии, винных складов и понтонных домов представили в Барнауле

25 Июль 12:00 2018-07-27T07:37:21+03:00

Одной из ярких страниц фестиваля «Зодчество в Сибири» стала выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты».

В выставочном зале музея «Город» (Толстого, 24) можно увидеть любопытные для Барнаула и других городов Сибири проекты жилых, общественных, промышленных сооружений.

- Многие работы радуют нестандартностью мышления, смелым взглядом, творческим подходом, - отмечают члены жюри конкурса.

По словам Петра Анисифорова, вице-президента Союза архитекторов России, на выставке представлена широкая география и нет троечных работ - все приличные.

Наш фотокорреспондент Олег Укладов отметил, что публика с интересом рассматривала проекты понтонных домов (актуально для Затона), современное здание колонии (есть и такой проект), зону отдыха в виде пшеничного поля.

Кстати, в Барнауле часть представленных проектов уже воплощена. Речь идет об объектах туристического кластера.

Экспозиция будет работать до 12 августа.

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Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Архитектурные произведения. 2015-2018 годы. Постройки и проекты»Фото: Олег УКЛАДОВ