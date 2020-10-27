Перила, лавочки, кусты: в Барнауле благоустраивают набережную Оби

Проект благоустройства в районе Нового моста Фото: Минтранс Алтайского края

Строительный сезон в Алтайском крае постепенно сходит на нет, но некоторые виды работ еще можно успеть сделать. Так в Барнауле на набережной Оби вновь занялись благоустройством.

Уже пару лет как жители Барнаула и гости краевой столицы имеют возможность гулять по благоустроенной набережной, но дело в том, что это только ее часть. Остальная же, откровенно говоря, не располагает к отдыху. Поправить ситуацию взялись дорожники. Территория в 50 метров от крайних выступающих частей Нового моста в обе стороны от него и подмостовая зона являются краевыми.

- В это связи было принято решение о придании этой территории вида, идентичного ранее благоустроенной городскими властями набережной реки Обь, - сообщают в региональном минтрансе.

Работы начнутся уже в этом году. В частности, запланирован ремонт лестниц, ведущих от музея «Дороги Алтая» (ул.Баварина, 17). Также будут закручены винтовые сваи для дальнейшего устройства металлических лестничных спусков в зоне набережной и на откосе насыпи на подъезде к мосту. В настоящий же момент дорожники восстанавливают железобетонные блоки упора конуса подмостовой зоны для дальнейшего укрепления откосной части георешеткой и железобетонной плиткой.

Новые кусты на набережной Оби Фото: Олег УКЛАДОВ

А вот в следующем году начнется непосредственно благоустройство: установят освещение, новые перила, завезут лавочки и беседки, отремонтируют тротуар и лестницы с самого моста, заменят старый асфальт. Там, где потребуется – будет высажен газон.

Все работы должны быть завершены к концу сентября 2021 года. Стоимость работ оценивается в 65,5 млн рублей.

А тем временем, на уже облагороженной части набережной высадили новые кусты. Дело в том, что предыдущее озеленение не подошло к суровому сибирскому климату. Можно сказать, что не прижился ни один кустик, так что на их месте появились другие. По сравнению с предыдущими – крупномеры. Горожане надеются, что хотя бы они выживут и в будущем создадут хоть какое-нибудь укрытие от солнца в жаркие летние дни.

Напомним, до 8.00 2 ноября продолжается онлайн голосование за общественные территории Барнаула, которые будут благоустроены в 2021 году. Набережна Оби, в частности, также присутствует в этом списке. Жители краевой столицы могут выбрать шесть понравившихся вариантов. Итоги будут подведены общественной комиссией в течение трех дней со дня окончания голосования. Окончательный протокол будет опубликован на сайте города не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания. Проголосовать могут все желающие. Регистрация через сайт Госуслуги. Принимается только один голос от одного человека.