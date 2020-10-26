В Новоалтайске пожарный вынес на руках из огня 94-летнюю женщину

Дмитрий Лебедкин Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Алтайский пожарный вынес на руках из огня 94-летнюю женщину. Пожар случился 26 октября в жилом доме на территории, прилегающей к лечебно-исправительному учреждению №8 ФСИН по Алтайскому краю.

Как только о происшествии стало известно в пожарной части учреждения, дежурный экипаж выехал на тушение. На место они прибыли через пару минут.

Сгоревший дом Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

- Горел трехквартирный дом старой постройки. От очевидцев пожарные узнали, что на веранде одной из квартир находится 94-летняя женщина. Водитель пожарного автомобиля прапорщик внутренней службы Дмитрий Лебедкин бросился внутрь горящего здания. Обзор был затруднен из-за густого едкого дыма. Практически на ощупь пожарный нашел старушку, подхватил ее на руки и вынес на улицу. После чего приступил к своим обязанностям по ликвидации огня, - сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавшую на машине скорой помощи доставили в больницу. Как выяснилось, бабушка жила одиноко. Пожар начался в той части дома, где располагалась ее квартира. Огонь очень быстро распространился по внутренним перекрытиям. В ликвидации огня помимо пожарных ЛИУ-8 участвовали еще два экипажа пожарных из городов Новоалтайска и Барнаула.