Алтай войдет в «Великое Саяно-Алтайское кольцо»

Трасса соединит Алтайский край, Республику Алтай, Кемеровскую область, Красноярский край и Хакасию. Фото: Анна СЕМИНА

Алтайский край намерен присоединиться к межрегиональному проекту по развитию туризма. Его главная суть заключается в строительстве новой федеральной трассы.

Строительство началось

В конечном итоге трасса должна соединить между собой пять регионов - Алтайский край, Республику Алтай, Кемеровскую область, Красноярский край и Хакасию. Такая идея уже не раз приходила в головы сибирских чиновников, но из-за огромной стоимости проекта от нее чаще отказывались в пользу других. И вот, наконец-то, работа закипела. Не исключено, что это связано с событиями этого года, когда национальные границы оказались закрыты и жители страны были вынуждены отдыхать в своей стране. Тогда потоки распределились по двум основным направлениям – горная Сибирь и черноморское побережье.

Развивать туризм общими усилиями гораздо проще. Именно поэтому Кемеровская область уже приступила к строительству своей части федеральной трассы.

- Этот проект возник, чтобы связать воедино Кузбасс, Алтай, Алтайский край, Хакасию, Красноярский край и дальше выйти к Монголии, Китаю. Мы подписали с главами регионов соглашение о его совместной реализации. Все, что касается нас, на нашей территории мы готовы полностью выполнять. Определенные элементы этой дороги мы уже сейчас начинаем делать, - подчеркнул губернатор области Сергей Цивилев.

Возможно, Алтайскому краю будет чуть проще – строительство не требуется. Требуется ремонт, но так как существующая трасса мало эксплуатировалась, то уже пришла в негодность. В этом году дорожники уже вышли на объект. На сегодня открыт десятикилометровый участок от Бийска через Мартыново в Ельцовку. Помимо этого работы также на отрезке около десяти километров велись в Бийском и Целинном районах.

Строительство федеральной трассы продолжится в следующем году. Новая дорога станет частью межрегионального туристического маршрута «Великое Саяно-Алтайское кольцо». А это значит – новые перспективы для развития туристической отрасли, как с экономической точки зрения, так и непосредственно для людей. По сути, туристы смогут прилетать в любой из сибирских аэропортов, а дальше уже продолжать путешествие наземным транспортом. Кроме того, новая дорога позволит значительно сократить автомобильное расстояние между сибирскими регионами, ведь раньше приходилось делать большой крюк.

Зимний режим

Сейчас же дорожники завершают все строительные и ремонтные работы и переходят на зимний режим работы. Так в Республике Алтай спецтехника уже полностью готова к непогоде, ведь снег там выпадает гораздо раньше, чем, к примеру, в нашем регионе. На расчистке Чуйского тракта в этом сезоне будет задействовано до 134 единиц техники.

- Из них 35 на обслуживании подъезда к озеру Телецкому, недавно получившему федеральный статус, - добавляют в Упрдор «Алтай».

Пока что в период снегопада были задействованы силы только девяти комбинированных дорожных машин и один трактор. Помимо этого, для устранения гололеда было израсходовано 500 тонн песко-соляной смеси. Основной объем пришелся на Семинский перевал. Там спецтехника из-за климатических особенностей дежурит круглосуточно.

В Алтайском крае дорожники также уже выходили на «линию» для ликвидации последствий снегопада в Третьяковском и Змеиногорском районах.