Самый позитивный текст про ковид: «Алло, полиция, тут за стенкой кто-то кашляет»

Один чих нынче может вызвать социальный взрыв, поэтому безопаснее отсидеться в одиночестве. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Две недели я сидела дома. Режим хоум-офис. Болела. Не буду писать, как мне было плохо. Таких постов, похожих на плач Ярославны, и без меня полно. Этот мини-дневничок заряжен на улыбку и позитив – как раз то, чего нам всем сейчас очень не хватает.

Первый день

Температура 39.2. Чорт! Кто включил котлы в аду на полную мощность? Никакой экономии ресурсов!

Второй день Главное, самое главное - не унывать: на собственных соплях легко поскользнуться. Аааа… а где сопли то? Горло тоже не болит – хоть в опере пой. Кашель отсутствует. Вопрос на засыпку: как мотивировать врача прийти ко мне в гости? Эй, бизнес тренеры, есть отличная свободная ниша для организации тренингов на эту тему.

Третий день Неверно, на меня навели порчу. Иначе как объяснить тот факт, что ты сидишь дома на диване, а тебя потряхивает так, будто ты едешь на ГАЗ-56 по дорогам деревни Дыркино. Главное, чтоб это был не последний путь. Скинула пару кг, хотя ем не особо меньше.

Четвертый день Соседку увезли в тяжелом состоянии в больницу с пневмонией. Катали на карете скорой помощи по больницам Барнаула часа три, в итоге отправили в Новоалтайск. А у нее все было как у меня – только высокая температура и никаких других признаков. Ну и ковид. Мне кажется, я попадаю под влияние массовой истерии. Надеюсь, что меня все равно спасут – как-никак, ипотека еще не погашена. Думаю, что этот факт вообще должен быть частью любого диагноза.

Пятый день Понедельничек. Может, правда, попробовать прорваться к врачу? Я на минуточку, мне только спросить. Я же шустрая. Коллега простояла в очереди в этом «рассаднике» 4 часа. Не пойду. Глядя, как люди носят маски, понимаешь, почему многим они не помогают...

Шестой день Может, сдать тест? Однажды, моя знакомая, подозревая, что забеременела и, не веря своим глазам, сделала за одну ночь подряд 7 или 8 тестов. А если меня охватить такая же паника? А с тестами на корону сейчас большая проблема… Не вариант.

Попрошу у Деда Мороза направление на КТ Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Седьмой день Пошла вторая неделя заточения дома, работаем на дистанционке. Мне уже лучше, но не так хорошо, как хотелось бы. Температуры нет, но порой внезапно кидает в жар: господи, спаси-сохрани от преждевременного климакса… это еще хуже, чем ковид.

Вы знаете, раньше, когда я болела, не было столько внимания. Ну правда. А тут каждый день люди искренне спрашивают – как я? Звонят, пишут. Один из рекламодателей, с которым я разговаривала только по телефону, привез порошки из ягод для поднятия иммунитета. Самые отчаянные даже домой ко мне завезли амулетики-талисманчики. Сын на карманные деньги купил цветов. Или вот сообщение – читаешь, а по сердцу тепло разливается: «Целую в корону, выздоравливай!». Пишут даже те, с кем и особо не общалась раньше. Так приятнышко, что слов нет! Друзья мои, спасибо, что вы у меня есть. Пандемия заставила людей быть более внимательными и трепетными друг к другу. Наверное, это единственный ее плюс. Прорвёмся!

Восьмой день Я думал, думал, я все поняль. Видимо, боженька запустил коронавирус, чтобы мы посидела дома, поразмышляла над истоками бытия, сериальчики посмотрели. Заложило нос, но соплей нет!

Девятый день Я тут подумала – до нового года осталось 84 дня. Может, сказать детям, что Дед Мороз не пережил пандемию? Ну или что на самоизоляции - чувак явно в категории 65+. Либо уже пора заказывать подарки, пока Алиэкспресс опять не пал ниц и ждать новогодние сюрпризики из Китая...

Десятый день Алло, полиция, тут за стенкой кто-то кашляет… Один чих нынче может вызвать социальный взрыв. Страшный и жестокий мир. Мы все умрем. Общалась со знакомой, она говорит, что вирус оказывается влияние на нервные окончания. На 10-ый день может наступить депрессия.

Одиннадцатый день Я начинаю привыкать сидеть дома. Точнее мне даже начинает это нравиться. Это опасно. Нередко бывает, что чем дольше человек дома, тем бездомнее у него вид. На маникюр не ездила уже месяц. На эпиляцию тоже. Слава богу, что расчесываюсь пока что каждый день. Наверное, не все потеряно.

Двенадцатый день

Интересно, каких витаминов в организме не хватает, если очень хочется винишка? Набралась витаминов. Потерянные 2 кг вернулись. Буду знать, что витамины очень калорийны. Ну и пусть. Здоровья для.

Тринадцатый день «Красавица, почему на карантине?». Чтооо? В соцсетях, судя по всему, появился новый способ подката. Щас как кашляну!

Сходила на прогулку. Воздух свежий, октябрьский. Я хоть и полногрудая, но дышится как-то не полно… Раньше, по молодости в всегда думала - надо в друзьях иметь хорошего парикмахера, клевую маникюршу и креативную швею. Так вот женский наборчик. Но жизнь резко сместила градусы потребностей. Сейчас очень жалею, что у меня нет близких друзей-рентгенологов или специалистов по КТ. Они сейчас в категории - Боги. Кстати, да, еще бровисты где то рядом, ну, может, рангом ниже: в масочный век брови на лице – почти самое главное. У меня бровистов знакомых тоже нет - спасибо природе, и так все нормально. Но чувствую себя не в тренде.

Четырнадцатый день Изыди, проклятый коронавирус, даже если ты был. Прошло 14 карантинных дней. Дождешься, вызову попа (хотя, его в нынешней ситуации тоже не дождешься)! Я уже хочу в люди. А еще хочется сделать КТ на память об этом времени. Да и вообще, на всякий случай… не спокойно как-то в груди. Напишу Деду Морозу. Но он как всегда обманет и пришлет максимум "путевку" на флюрографию или рентген. И то, если очень, очень сильно попросить. Будьте здоровы!