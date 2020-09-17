Индивидуально или по заявке: в Барнауле начали включать отопление

Все работы планируют завершить в начале октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начали включать отопление. В Бийске и Рубцовске еще не подключаются вообще. Что касается многоквартирных домов, то большая часть из них готова к подключению. Но дата официального старта отопительного сезона пока не определена.

Решение должна принять мэрия, ориентироваться будут на среднесуточные температуры – пять дней температура должна держаться ниже 8 градусов. Если ориентироваться на прошлый год, включить тепло в многоквартирных домах могут примерно 25 сентября.

- Постановление готовится, точная дата планового подключения многоквартирных домов станет известна в ближайшее время, - сообщили в администрации Барнаула.

Для того, чтобы в многоквартирном доме включили тепло раньше планового срока, жильцы должны провести общее собрание или проголосовать за это другими способами и обратиться в управляющую компанию, которая по согласованию с теплосетевой компанией отработает заявку.

Возможностью подключить тепло раньше старта отопительного сезона в Барнауле уже воспользовались 22% детсадов и школ, 6% медучреждений и 9 многоквартирных домов.

- Тут важно, чтобы решение было коллективным. Сейчас управляющие компании помимо чатов создают приложения, это ускоряет и упрощает процедуру голосования.

Есть важный момент - сама управляющая компания должна получить паспорт готовности к зиме от мэрии города. Готовность многоквартирных домов Барнаула на сегодня составляет 79 процентов. Это довольно высокий процент относительно всех городов Сибири. Частный сектор имеет большие проблемы - там готовность стремится к нулю, - рассказал директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Отключения горячей воды

В настоящее время СГК практически завершила ремонт, но энергетики предупреждают, в Барнауле планируется еще несколько отключений горячей воды. Это связано с завершением работ на некоторых объектах.

- В Барнауле на днях отключали воду на сутки. Под отключение попали около 300 жителей. Это было связано с окончанием большого ремонта – там построили обводные линии, которые позволили подавать все лето горячую воду по трубам меньшего диаметра. Чтобы включить обновленные трубы обратно в сеть, требуется время. Как правило, передподключение занимает одну рабочую смену. Мы планируем завершить все работы до конца первой декады октября, - говорит Антон Баев.

В этом году пандемия внесла свои корректировки - из-за действующего режима самоизоляции в Барнауле сдвинули сроки начала опрессовки, а также поменяли очерёдность отключения контуров ТЭЦ. В других городах возник дефицит рабочих рук.

- В Красноярске и Новосибирске большую долю среди рабочих занимали приезжие из других стран. Из-за того, что были закрыты границы, мы ощутили недостаток в рабочих руках. В маленьких городах такой проблемы не возникло, там все более менее стабильно, - сообщил Баев.

Экспериментальный город

Рубцовск стал первым городом в России, который перешел на новую модель рынка тепловой энергии – «альтернативную котельную». Это позволило энергетикам вложить около 2 мрд рублей в обновление системы теплоснабжения.

- Рубцовск – это город, на который мы до сих пор обращаем пристальное внимание. Он был первым, который вошел в новую ценовую зону. До сих пор система далека от совершенства. По сравнению с прошлым годом выросло количество выявленных дефектов, но если раньше это поражало половину города, сейчас повреждения сталь мелкими и локальными, который затрагивают один-два жилых дома. По большому счету, ремонт производился в течение рабочего дня, пока люди были на работе. Тем не менее, особый контроль с города мы не планируем снимать еще несколько лет, - рассказал специалист.

Что касается грядущего отопительного сезона, то по ожиданиям, зима будет холоднее прошлой.

- Прошлый сезон был самый теплый за последние пять лет. Мы сделали все по максимуму, чтобы подготовиться к отопительному сезону, но неприятные сюрпризы возможны – это связано с тем, что мы взяли в концессию новое имущество. Если говорить о Барнауле, то это МУП «Энергетик», который поставлял тепло и горячую воду жителям поселка Южный, а также точечно по территории всего города. Как его обслуживали в прошлые годы, мы не знаем, - рассказал директор по тепловым сетям СГК.