Двухлетие Томенко: почему инвесторы выбирают Алтайский край

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Два года назад губернатором Алтайского края был избран Виктор Томенко. О том, что ему досталась «непростая» территория, говорят постоянно. Посудите сами, за это время региону пришлось, к примеру, решать серьезные задачи в коммунальной сфере, одним из самых острых вопросов стал срыв отопительного сезона в Яровом. Вместе с тем было возобновлено строительство художественного музея в Барнауле, который рассматривается как возможный филиал Эрмитажа, были приведены в порядок крупные дорожные объекты, решен ряд социальных проблем, но самое главное - в край продолжили заходить инвесторы.

Золотая ласточка

Алтай - это русские Альпы, одно из пяти востребованных направлений в России. Это делает край привлекательным для инвесторов. Превратить игорную зону «Сибирская монета» в сибирский «Лас-Вегас» задумано давно.

Сейчас здесь идет строительство многофункционального комплекса с казино. В «Золотую ласточку-8» собираются вложить 3,6 млрд рублей. В планах построить слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игорных столов, казино и гостиничный комплекс на 150 номеров.

Фото предоставлено ООО "Золотая Ласточка 8"

- Как показало наше исследование, сейчас есть недостаток гостиниц высокого уровня. Поэтому было решено построить отель с мировым именем. Это должно дополнительно увеличить турпоток, возможно, иностранный, так как бренды обладают определенным сервисным набором. Это связано с тем, что люди будут приезжать, будучи точно уверенными в получении заявленного уровня сервиса. На Алтае пока мало таких гостиниц. Безусловно, все стремятся к улучшению, но процесс привлечения людей в свою гостиницу длится долго, бренд помогает сократить этот срок, - рассказал руководитель проекта Антон Быков.

В настоящее время проект первого этапа прошел экспертизу, ведутся земельные работы, которые в ближайшее время будут завершены, после этого строители начнут заливать фундамент.

- Такие объекты, как на территории игорной зоны, тоже будут привлекать туристов. Это понимают местные власти и оказывают реальную поддержку. Сложностей при строительстве в горах много - разные грунты, высоты, сейсмичность, все это надо учесть. Власти подготовили проект сетей, по которому мы можем планировать свои коммуникации, были произведены гидрологические исследования, это позволило нам не искать воду, а использовать этот материал. Уже стоит большая подстанция для подключения к электроэнергии, - рассказал Быков.

Проект предусматривает три этапа строительства. Сначала построят слот-зал, на втором этапе введут гостиницу, а на третьем - сдадут большое казино. Инвестор в лице Алексея Сакварелидзе планирует завершить строительство первого этапа в следующем году. Уже с уверенностью можно утверждать, что совместно с другими проектами это сделает Алтайский край еще более привлекательным для посещения туристов круглый год.

В борьбе за здоровье

ООО "ЛДЦ МИБС"

В этом году открылся Центр позитронно-эмиссионной томографии. Алтайский край, к сожалению, не благополучен по уровню онкологических заболеваний. Поэтому появление ПЭТ-центра стало жизненной необходимостью. Общая стоимость инвестиционного проекта составила 600 млн рублей.

Реализация проекта началась еще в 2017 году, тогда же под строительство край выделил землю без аукциона в оптимальном для объекта месте - рядом с краевым онкологическим диспансером. В 2019 году здание центра было построено.

- Край помог войти в программу ОМС, нам выделили квоты, то есть по факту сейчас пациенты могут пройти исследование бесплатно, по назначению врача, хотя на платной основе это стоит 39 тысяч рублей. На данный момент квот не так много - мы открылись под конец года, и бюджет уже спланирован, но мы уже приняли более 100 пациентов из Алтайского края и других регионов, - говорит директор центра ядерной медицины МИБС Ирина Кригер.

Предоставлено ООО "ЛДЦ МИБС"

Сейчас, в период пандемии, в центре в определенные дни проводят компьютерную томографию легких. В день исследуют около 50 пациентов, это серьезная поддержка в борьбе с коронавирусом.

Ледовый дефицит

В этом году в Рубцовске появится современный ледовый комплекс. Он стала первым в России концессионным проектом в области спорта - для его создания объединились государство и частный инвестор. Общая стоимость проекта составила более 243 млн рублей.

- Государство выделило 115 млн рублей, остальные деньги - частный партнер. Объект принадлежит правительству, но эксплуатироваться будет нашей компанией, - говорит руководитель проекта Денис Гончаров.

Ледовых площадок не хватает по всей стране, поэтому пример Рубцовска могут использовать и другие регионы.

- Раньше катки были во всех дворах, это стимулировало развитие спорта. Сейчас потребность изменилась - лед по-прежнему необходим, но он должен быть доступен круглый год для того, чтобы мы могли готовить высококлассных спортсменов, - считает Гончаров.

Предоставлено ООО "Арена"

Ледовый дворец должен открыться уже этой осенью, комплекс будет называться «Гимаев-Арена» - в честь прославленного советского хоккеиста Сергея Гимаева.

На площадке бесплатно будут тренироваться ребята местной спортивной школы. По будням, с 10:00 до 17:00, здесь смогут заниматься все желающие. График будут составлять совместно с городской администрацией и Министерством спорта края. Вечером лед будут использовать для коммерческого проката.