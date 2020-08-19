Лесной бизнес: зачем барнаулец делает порошок из диких ягод

Калину принимают гроздьями - это удобно как для сбора, так и для дальнейшей переработки ягоды. Фото: pixabay.com

Житель Барнаула Александр Чернаков – личность в городе известная. Его знают как сплавщика по горным рекам, заядлого кинолюбителя и одного из первых предпринимателей, создавшего своё дело ещё в 1991 году, войдя в первую десятку официально зарегистрированных на Алтае ЧП – частных предпринимателей – тогда так было принято.

Сейчас он уже выработал свой трудовой стаж, но при этом остаётся таким же предприимчивым, как и 25-30 лет назад: в настоящее время развивает свое новое дело – компанию «Лето красное». Предприятие занимается тем, чем обычный, заурядный бизнесмен, скорее всего, даже бы и не заинтересовался (что с этими ягодами делать!) - изготовлением полезного порошка из лесных ягод. Эта продукция, по мнению Чернакова, призвана решить проблему импортозамещения, учитывая, что до 75% потребностей России в витаминной продукции в настоящее время удовлетворяется за счёт экспорта.

О том, что можно сделать из ягодных порошков и какие перспективы есть у данного направления, Александр Чернаков рассказал корреспонденту «Комсомолки».

- Как вам пришла идея делать свой бизнес на ягодах, которые считаются бросовыми – то есть непригодными для употребления в пищу?

- Еще по молодости, в 80-е годы, однажды, на лыжной прогулке по лесу, продолжая традиции своих родителей, я собрал много калины и принёс домой. Но «парить» её, как это делали мои предки, считал занятием для себя «старомодным». Поэтому уже тогда я впервые «догадался» сушить калину с тем, чтобы изготовить из неё порошок. Получилось! Оказалось, что порошок калины – это идеальная основа не только для киселя, но и отличная добавка для кефирного коктейля – и вкусно, и полезно! Особенно после сауны. Оказалось также, что залив порошок калины кипятком и добавив сахар, получается замечательное калиновое повидло, которое является великолепной начинкой для пирожков и расстегаев.

В тот период я работал электромехаником в Алтайском специализированном комбинате торговой техники, поэтому мне было не сложно изготовить прототипы оборудования для изготовления ягодного порошка. Причем не только из калины, но и других дикорастущих лесных ягод, делать порошок из которых никому бы и в голову не пришло. Например, из боярышника, красной рябины или шиповника и даже из … сушёной тыквы! Мне это было не сложно: в моём активе уже тогда числилось несколько десятков рационализаторских предложений. К тому же я вполне владел своей профессией, что позволяло мне, кстати говоря, три года подряд побеждать в ставших «модными» сегодня конкурсах «Лучший по профессии».

В конце 2014 года, после утверждения правительством страны программы импортозамещения, я решил поставить выпуск порошков на поток. Тем более, что в то время президент обратил внимание на необходимость расширения производства ягод вместо их импорта. Создал соответствующий прототип технологического процесса и открыл собственное дело. Вновь созданная фирма получила символическое название - «Лето красное».

Компания на основе порошка рябины производит аппликации для суставов. Фото: pixabay.com

- Откуда берете ягоду для производства? Ведь калина, рябина, шиповник, боярка не выращиваются специально…

- На самом деле все просто. Эти культуры, как правило, растут в поймах рек и на так называемых «неудобъях» – на «пересечённой местности», занимающих не менее четверти территории Алтайского края. Как известно, у нас в Алтайском крае находится нескольких сотен квадратных километров заливных пойменных лугов, где и растут необходимые нам кустарниковые дикоросы. Я сделал очень просто – развешал в деревнях объявление: «Закупаю ягоду». Сельские жители с удовольствием откликнулись. Причем калину и красную рябину можно собирать вплоть до весны, поэтому мы обеспечиваем сельских жителей дополнительным заработком на протяжении довольно долгого времени. Причем калину мы принимаем гроздьями - это удобно как для сбора, так и для дальнейшей переработки ягоды.

- Сохраняются ли витамины в ягодном порошке?

- Сравнительный анализ показал, что порошки сибирских лесных кустарниковых красных ягод являются лидерами среди даров природы по содержанию полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. В частности, в плодах рябины витамина С в 10 раз больше, чем в яблоках, каротина — в 6 раза больше, чем в облепихе, витамина Е — в 2 раза больше, чем в черной смородине. Также ученые утверждают, что полученные ягодные порошки сегодня являются, пожалуй, единственным средством профилактики в России канцерогенной опасности.

- Что можно сделать из порошка ягод, которые многие считают никому не нужными?

- Мы разработали несколько направлений применения ягодных порошков. Одно из основных - изготовление коктейлей на основе молочнокислой продукции с целью их обогащения витаминами. Мы даже создали перечень рецептов, попробовали сделать – получилось вкусно, а главное – полезно. Сейчас хотим выйти с этим предложением на молочные комбинаты. Также ягодный порошок может использоваться для производства джемов и различных видов функционального питания, применение которого сейчас набирает всё большую популярность и востребовано у приверженцев здорового образа жизни.

Порошки делают и из шиповника. Фото: pixabay.com

- Кроме ягод из чего еще делаете порошки?

- Например, из тыквы. Тыква не имеет собственного выраженного вкуса, поэтому если в нее добавить часть ягодного порошка, то можно получить очень вкусный джем. Кстати, этим воспользовались одни из моих клиентов: делают выпечку, начинка которой состоит из запаренных порошков – покупатели оценили и вкус, и экологичность, ведь все сделано на основе натуральных полезных продуктов. Также порошок тыквы улучшает вкусовые и питательные свойства хлеба. Можно на его основе варить и кисель, а чтобы получить великолепный вкус – добавлять дополнительно, например, порошок калины… На очереди – применение технологий переработки лесных ягод для получения порошка из облепихового шрота, который сегодня выбрасывают. А это – десятки тонн порошка, который может быть использован для повышения питательных свойств муки, например.

- В какой форме выпускаются порошки?

- Для удобства ежедневного применения мы планируем выпускать саше-упаковки по 3-5-7 грамм, что вполне достаточно для одного молочного коктейля или порции утренней овсянки.

- Для чего еще можно использовать порошки?

- Сейчас мы расширяем ассортимент – начали делать на основе порошка рябины аппликации для суставов. Чтобы было понятно – это обертывания, похожие на грязевые. Рябина содержит очень много элементов, полезных для костей. Кстати, в санаториях Белокурихи есть много разных ванн – пантовых, соляных и т.д. Но нигде нет ягодных ванн – я даже озвучивал эту мысль на одной из выставок. Ягодные порошки могут применяться и в качестве косметических средств. Сейчас я готовлю оборудование для производства скрабов на основе этих порошков. Мы уже испытали скрабы из аронии – эффект потрясающий!

- Приходилось ли пользоваться какой-то господдержкой для развития бизнеса?

- Да, конечно. В этом году центр «Мой бизнес» профинансировали нам сертификацию трех наименований продукции – порошок аронии, тыквы и черемухи. Благодаря этому мы теперь можем их использовать. Кроме того, в свое время нам помогли с составлением бизнес-плана, включающего «Финансовую модель» нашего стартап-проекта. Надеюсь, что в будущем мы также сможем рассчитывать и на господдержку.

- Кстати, а какие планы на будущее? Будут ли какие-то новые формы продукции на основе ягодных порошков?

- В планах – изготовление на основе смесей из различных пропорций порошков витаминных пилюль.