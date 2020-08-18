«Умные счетчики»: кто за них заплатит и можно ли отказаться

Если кто-то попытается незаконно подключиться к сети, счетчики зафиксируют сбой или вмешательство и передадут информацию в управление. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае энергетиков обязали устанавливать интеллектуальные системы учёта с 1 июля. В связи с этим у жителей возник ряд вопросов – кто за это будет платить, можно ли отказаться от новшества, а если нельзя, то отразится ли это на увеличении платы по квитанции?

На замену старому

Главное удобство «умных счетчиков» заключается в том, что они будут автоматически передавать показания в конце месяца. Жителям останется только подключиться к личному кабинету и онлайн отслеживать данные. А вот для злостных должников есть плохие новости – через эти счетчики можно будет дистанционно отключать электричество. Если кто-то попытается незаконно подключиться к сети, счетчики зафиксируют сбой или вмешательство и передадут информацию в управление.

Специалисты уверяют, что платить за модернизацию будут энергокомпании, а не потребители, стоимость счетчиков заложат в тариф. К ощутимому удорожанию это не должно привести.

- Стоимость электроэнергии ограничена предельным уровнем, который определяется правительством и не может быть выше уровня инфляции, - говорит ведущий специалист, руководитель направления организации систем интеллектуального учета электроэнергии Энерготехнического центра АО «Алтайэнергосбыт» Игорь Ключников.

Кстати, по закону жителям с новыми счетчиками не придется проводить проверку приборов или менять его в случае поломки. Это должны будут делать энергокомпании, поставщики и сетевые организации.

Как будут менять приборы

Обрадовались, что теперь не придется возиться с передачей показаний каждый месяц? Не спешите, прогресс еще не близок! Старые счетчиков на «умные» будут менять только в случае, если с ранее установленным прибором что-то случилось. Если ваш счетчик соответствует всем требованиям, менять его не обязательно. Перейти на «умные счетчики» энергетики планируют в течение 16 лет.

Отказаться от установки «умного счетчика» будет нельзя. Зато, если кто-то будет противиться новшеству и решит не пускать специалистов к приборам – в отношении них применят повышающий коэффициент (1,5).

- За вмешательство в работу прибора учёта или несанкционированное подключение будет применяться «штрафное» доначисление. Это сделают, исходя из мощности подключённого оборудования, его круглосуточной работы или по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента 10, - говорит Игорь Ключников.

Если все же счетчик стал негоден, его должны будут заменить в течение шести месяцев.