Женщину посадили на 6 лет за то, что она защищалась от пьяного мужа-уголовника и убила его

Женщина машинально вскинула руку с ножом и попала в артерию Фото: Олег УКЛАДОВ

- Он смотрел на меня, а видел кого-то другого, может, белая горячка началась, - вспоминает февральский вечер прошлого года 40-летняя Юлия. – Я разговаривала в этот момент с сыном по телефону, а Сергей внезапно начал на меня наступать, схватил нож с кухни. Я вырвала у него нож и хотела убежать из дома, но тут он меня ударил по голове. Машинально вскинула руку с ножом, попала ему в артерию… Он умер, уже когда приехала скорая.

По словам женщины, изначально следователь говорил, что дело возбудят по статье 108 УК РФ (Убийство при превышении пределов необходимой обороны). Но потом пришло заключение эксперта, в котором говорилось, что допившийся до чертиков сожитель не представлял никакой угрозы, мол, он был настолько пьян, что она легко могла бы с ним справиться. В итоге дело переквалифицировали по статье о преднамеренном убийстве.

Выгнать было жалко

Юля встретила своего мужа Сергея 13 лет назад. Им тогда было по 27 лет. Первое время все было идеально.

- Нас познакомила моя знакомая – это ее брат. Он нигде не работал, но деньги в дом приносил. Сначала отношения складывались очень хорошо, он ухаживал, в обиду не давал, принял моего ребенка от первого брака. Но после того, как его осудили за кражу и отправили в колонию, что-то поменялось. Он начал употреблять наркотики, - вспоминает женщина.

Это, кстати, была не первая его ходка – в общей сложности мужчина провел в заключении 22 года. Только за время совместной жизни с Юлей его закрывали трижды, а она его всегда ждала. Без него, говорит, было не то чтобы хорошо, но спокойнее. Он писал письма, она его навещала. Издалека плохое забывается.

- Письма писал, они все с зоны пишут хорошие письма. В это время у меня были и другие мужчины, но отношений так и не получилась - я боялась его, не знаю почему, - вспоминает женщина.

Когда он выходил на свободу, снова начинались побои – женщина убегала к уже взрослому сыну, который жил неподалеку, а на утро закрашивала синяки и шла на работу. Проспавшийся супруг божился, что ничего не помнит, что это был не он, и на пару месяцев становился шелковый, просил прощения.

- Он хорошо говорил, никогда не звал по имени – только любимой или родной. Как-то я сильно заболела, он всю ночь не отходил от меня, от него вообще было много нежности, да и когда трезвый, он был абсолютно хороший человек. Сейчас я понимаю, что это все мои иллюзии. Кроме предательства и измен ничего и не было, - говорит осужденная.

Затишья длились месяца два-три, а потом все начиналось сначала. Юля его выгоняла, он уходил, но становилось жалко – он был никому не нужен. Первое время из-за скандалов и побоев она писала на него заявления в полицию и тут же их забирала. Потом, правда, перестала это делать, но толку все равно никакого не было.

- Его забирали, но отпускали через два часа. Он приходил и начинал вышибать окна. Снова звонить в полицию я даже не пыталась – у нас ведь как говорят: когда убьют, тогда приходите. Вот я убила и пришла, - горько усмехается женщина.

Пыталась спасти

Последний раз они сошлись за полгода до трагедии. Когда все произошло, женщина пыталась спасти его.

- Я когда его ударила, даже не поняла, что произошло. Он просто осел, а когда начала его поднимать, пошла кровь. Начала вызывать скорую, но запуталась. Набрала сыну, его номер был последним. Он пока ехал к нам домой, вызвал врачей. Я пыталась помочь – затыкала рану, делала искусственное дыхание. Его занесли в машину, а потом вышел врач и сказал, что он умер, - рассказывает женщина.

Еще примерно полгода, пока шло следствие, Юля оставалась на свободе. Кстати свою жертву она сама похоронила. Сестра убитого сначала винила ее во всем, а потом, когда начался суд, стали оглашать материалы расследования, сказала, что не держит на нее зла.

Сейчас она отбывает наказание в исправительной колонии для женщин в Шипуновском районе Алтайского края. После нового года она собирается подавать кассационную жалобу, но маловероятно, что инстанция изменит статью на самооборону, шансов почти нет.