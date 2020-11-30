«В черную кошку – не верю, а в зайца – да, это точно к неудаче!»

Михаил Чечушков уже 40 лет работает лесником Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Наша жизнь – как лесная тропинка. То в страшную дремучую чащу заманит, то на сказочную волшебную полянку выведет. Алтайский лесник, директор предприятия «Содружество» Михаил Чечушков (входит в ЛХК «Алтайлес»), знает про это как никто другой. Лес для него – не просто служба, это целая жизнь. И отмеряется она, как и жизнь дерева, годичными кольцами – вот уже 40 лет минуло, как он когда-то пришел работать в лесничество. Хотя, однажды, после серьезного лесного пожара, чуть было не отрекся…

- Это был 1987-ой год - я еще совсем пацан… К нам в Павловский район с полей пришел огонь: в 300 метрах от стены леса вспыхивали стога сена – настолько высокой была температура. Огонь пошел по верхам. Очень страшно смотреть, как языки пламени «танцуют» на высоте пятидесяти метров над лесом. И ты понимаешь, насколько бессилен перед этой стихией. Пройдя молодой хвойный лес, огонь перекинулся на лиственные насаждения и спустился вниз, здесь то мы его и поймали, приостановили. С тех пор я стал очень бояться верховых пожаров. А они случались все чаще и чаще. Я тогда не смог справится с собой, ушел… - на этом месте Михаил Чечушков, задумавшись, непроизвольно остановился на несколько секунд, а в его глазах словно искрами отражался тот огонь…

Устроился мастером в ДРСУ, стал заниматься геодезией. Но… через месяц вернулся обратно в лесничество. Оно и не мудрено – тот, кто попробовал работать в лесу, не на что не променяет его звенящей тишины.

- Но определённый страх перед пожарами до сих пор есть, поэтому я никогда не хожу в отпуск летом – это самый пожароопасный сезон. Да, страшно. Но и страшно оставить лес, который стал для меня вторым домом, - говорит Чечушков.

О чем поет лес?

Как рассказывает Михаил Лаврентьевич, 40 лет назад, когда он пришел работать, лес был другим. Молодым, звенящим, поющим.

- А лес разве поет? – тут же спрашиваю.

- Конечно, поет. Когда в лесу разыграется ветер – лес поет на разные мотивы. Поет про счастье, про жизнь, про любовь. Но поет здоровый лес, молодой, полный сил. Когда 40 лет назад я пришел работать, встретить суховершинное дерево было большой редкостью. А сейчас в барнаульской ленте ленточного бора очень много перестойного леса, под которым нет молодняка. И такой лес можно назвать умирающим. Сердце разрывается, когда смотришь на это.

Киваю на топор, а во взгляде немой укор – рубить??? Как же так? Вы же тот, кто как раз должен оберегать лес.

- Дерево – как и человек. Чем мы старше становимся, тем больше болячек. Вот у меня сейчас здоровье уже не то, что 40 лет назад… Так и у деревьев, - говорит Михаил Лаврентьевич. - Старые деревья становятся не жизнеспособными, не выделяют кислорода, из-за старости они уже «бездетные» - даже семена из их шишек уже невсхожи… При этом они не дают расти молодняку. А если нет молодняка – нет будущего. Вот сами подумайте – куда мы без молодежи то?

Лесники говорят, что деревья – как люди: есть счастливые, а есть – несчастные. Есть победители, а есть побежденные. Все как в нашей с вами жизни. Одни приласканы лучами солнца и их шикарная крона стремится ввысь. А есть те, кто всегда будут в их тени – незаметные, слабые, болезненные, угнетенные…..

"Лесники говорят, что деревья – как люди: есть счастливые, а есть – несчастные" Фото: Олег УКЛАДОВ

Лес мертвый и живой

Лесники говорят, что лес, как в сказке, бывает мертвый и живой. Заходишь в бор, где много зеленых молодых деревцев – жизнь бурлит: птицы вьют гнезда, белки собирают шишки, муравьи «маршируют» ровным строем, словно на плацу, а бабочки такие огромные, что легко спутаешь с воробьем.

- В живом лесу дышится легко, - говорит Михаил Чечушков. – Воздух здесь целебный, вкусный, хоть ложками черпай. Такой лес лечит. Лечит и душу, и тело.

А есть мертвый лес – это участки с больными, перестойными деревьями, пораженными корневой губкой и другой заразой. Отсюда как их хосписа - хочется быстрее убежать: мрачно, света нет, зелени тоже… В вместо пения птиц – словно стоны больных… Обстановка в таких местах очень угнетающая.

Особенные деревья

Есть в лесу особенные деревья. На их кронах постоянно птицы вьют гнезда, под корнями пробиваются родники. И энергия жизни здесь просто зашкаливает. Лесники называют такие места местами силы.

- Было одно очень уникальное местечко в Топчихинском районе, неподалеку от села Колыванское. В свое время там находился пионерский лагерь, а рядом с ним росло большое дерево, из-под корней которого бил родник с уникальной серебряной водицей. Люди приезжали сюда, чтобы набрать ее из целебного источника, священники проводили службы. Но однажды один из руководителей зачем-то распорядился спилить дерево. И родник стал уходить все глубже и глубже. Мы пытались восстановить его, но бесполезно. Видимо, это место необычное волшебное место люди сильно обидели…, - рассказывает Чечушков.

Думай о своих мыслях…

Михаил Чечушков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Лес, как и человек, может обижаться и даже мстить…. Михаил Чечушков таких примеров может приводит сколько угодно: заехал мужик в бор, подавил машиной молодой лесок, а потом вдруг ни с того ни с сего ему на капот ветка, а то и целое дерево падает… Или застрял на ровном месте, сдвинуться не может. Мистика.

- В лес войти может любой, а вот выйти не всем без проблем получается. Каждый год мы помогаем МЧС искать заблудившихся. Вот одни – раз, и вышли сами, а других словно кто кругами водит. В этом году одна местная жительница заплутала в бору на ленте длиной 5 км с множеством троп, причем она всю жизнь туда ходила ведь! Потом сама недоумевала – как так? Словно ее не выпускали, испытывали. Так что следите, с какими мыслями вы в лес заходите…. С чем пришли, то и получите, - уверяет лесник.

В лесу часто происходят необъяснимые вещи. Да и объяснять их, наверное, и смысла нет…

- Со мной не раз бывало - то словно слышишь что-то, то будто видишь… Но знаю наверняка: если к лесу относится с душой, то и он тебе всегда поможет – не замерзнешь, не погибнешь. Летом охладит, зимой согреет. Для меня, как для лесника, лес – это верный помощник, никогда не подводил, - и Михаил Лаврентьевич три раза постучал по дереву…

- А вы, смотрю, суеверный, - отмечаю я.

- Ну как суеверный… В черную кошку точно не верю, а вот в зайца, перебежавшего дорогу – 100%! К неудаче - это уже проверено многими годами. Если в лесу встретился заяц – день насмарку… Все пойдет кувырком. Однажды выехали – одним за другим зайцы встречаются, приезжаем к нужному месту, а там речка внезапно разлилась и обратный путь домой нам перегородила. Пришлось вызывать трактора, чтобы вытащить машины. Поэтому, если вдруг заяц перебежал дорогу – в лес ни ногой!

Жизнь – как киноплёнка

Если б можно было нашу жизнь, словно кинопленку отмотать назад… мы бы уже не сделали часть тех ошибок, что когда-то совершили. А может, и вообще стали бы не тем, кем являемся сейчас…

- Я много раз задумывался об этом. Пошел бы снова в лесники? – рассуждает Чечушков. - И внутренний голос – ну зачем тебе это надо, пожары, страшно, столько всего пережито… Да, было сложно, но ведь хорошего все равно больше. Наверное, пошел бы… Да, не наверное: если бы у меня была вторая жизнь, я точно бы пошел в лесники!

Скоро, скоро новый год

С каждым годом заготовка новогодних елок снижется. Если два года назад в регионе для праздников было заготовлено 20 тысяч новогодних красавиц, в прошлом году - только восемь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Поговаривают, что праздник в этом году отменяется. Пандемия, самоизоляция, все дела….

- Елки то будут? – спрашиваю у лесника.

- Конечно, будут! Куда без них… уже начинаем заготовку. Я сам немножко по-детски жду этот праздник с нетерпением, - говорит Михаил Лаврентьевич. - Год быка всегда был хорошим, пусть и в этот раз принесем нам всем счастья. Уже очень хочется чуда. Давайте все загадаем у елочки что-то волшебное, и пусть оно обязательно исполнится!

Топ-5 вопросов леснику

- Чему вас научил лес?

- Повышенной ответственности, заботе

- Что такое счастье?

- Когда тебя понимают, когда семья хорошая, когда коллектив дружный , когда работа в радость.

- В чем смысл жизни?

- В будущем. В стремлении чего- то достичь. Нужно ставить цели и идти к ним.

- Как преодолеваете трудности?

- Упорством, упорством и еще раз упорством. Порой даже ругаю себя за это…

- Вы человек обидчивый? Чего не простите?

- Не скажу, что сильно обидчивый, но бывает.. . Особенно если что-то связано с ложью, обманом. Если человек обманет раз-другой, то таких вещей прощать не буду. Зла не держу, стараюсь простить, но отношений и общих дел иметь не будут. Но, к счастью у меня таких случаев немного. Вокруг больше хороших людей…