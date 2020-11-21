Сергей Шубенков: «Настраивают на то, что следующий год будет олимпийский»

Барьерист готовился к Играм этого года, но из-за пандемии их отменили (фото: скриншот PV TV)

Легкоатлетического агентство PV Management выпустило очередной документальный фильм о российских спортсменах и о том, как они пережили этот год. Среди них – уроженцы Барнаула – барьерист Сергей Шубенков и бегунья Полина Миллер.

Старты наших ребят в этом году можно пересчитать по пальцам – Кубок России, да чемпионат России (личный и командный). Сильно напрягаться никому там не пришлось. Особенно это касается Шубенкова – конкуренции-то нет. А именно в таких условиях нет и развития. Так что спортсмен либо остается на том уровне, до которого успел дорасти, либо деградируют, а этого точно не хотелось бы, ведь карьера у алтайских легкоатлетов еще не завершена и планов у них много.

Я бы не молчала

- Изменилось что-то внутреннее, отношение к своему делу, конкретно к дистанции в 400 метров. Я чувствую, что появилось больше ответственности. Главное для меня – получать свои результаты, устанавливать рекорды, - признается Полина Миллер. - В прошлом году это было 51.0 секунды. Также я съездила на чемпионат мира в Доху – это был первый для меня старт такого уровня. Я очень люблю путешествовать. Хотелось бы, конечно, уже за границу, хоть куда-нибудь. Расстроена, что такого не произошло. Очень мало стартов за год было - всего два. Хотелось бы еще разбегаться - тогда бы улучшила свой результат, но нас не допускают. Я думаю, если бы мы могли спокойно выезжать на все старты, которые планируем и хотим, то у нас было больше мотивации, стимула. Возможно что-то добавили в своих тренировках, потому что и конкуренция добавилась бы.

Полина Миллер (фото: скриншот PV TV)

Причем даже молодая легкоатлетка понимает, что во всей этой истории с федерацией главная загвоздка уже давно не в спортсменах, а в руководстве и в политике.

- Я так понимаю, что от спортсменов ничего не зависит, но я надеюсь, что ситуация изменится. Это все политика. Это все очень сложно. Если бы я разбиралась в политике и была бы на каком-то решающем месте, естественно, я бы сделала все! Я бы не молчала! И не сидела бы просто так на своем месте, как некоторые. Многие у нас так делают. Мы уже несколько лет надеемся и надежда еще остается, - сетует бегунья.

Сделаю все возможное

А вот Сергей Шубенков в этом году активничал по полной: писал письма во все инстанции, делал громкие заявления, требовал оплаты штрафов. Со стороны может показаться, что никаких подвижек нет, но спортсмен уверен – надежда есть.

- Год странный, интересный и просто сумасшедший. С одной стороны мир накрыла пандемия, а у нас начались пертурбации в руководстве. Закончилось все тем, что работа федерации встала. Совсем. Она была парализована и по сути ничего не происходило. Как результат – у нас пропал международный сезон. Мы с Анжеликой Сидоровой и Марией Ласицкене писали письма, пытались связаться федерацией, с министерством спорта, международной федерацией. Кое-где у нас это получалось, мы съездили в Монако, но при этом не скажу, что мы многого добились. И все же хочется думать, что на кого-то мы повлияли, подтолкнули, попинали… - говорит Шубенков. - В принципе, ситуация более или менее разрешаться начала, просто это так много времени занимает. Хочется процитировать одного друга: «А годы-то идут».

Сергей Шубенков (фото: скриншот PV TV)

Прогнозы в спорте дело неблагодарное, ведь в любой момент может что-то произойти. Опять же как в ситуации с пандемией, да и организм имеет определенный ресурс. Возможно следующая Олимпиада, которая должна была пройти еще этим летом, станет для барьериста последней. Так что на кон поставлено слишком много.

- Я настраивают на то, что следующий год будет олимпийский, что мы будем к нему нормально готовиться, что не будет никаких ограничений – ни по ковиду, ни по нейтральному статусу, ни по чему, - говорит Сергей. - Все, что зависит от меня, я все стараюсь делать, но обстоятельства бывают разные. Они могут чему-то способствовать, а чему-то нет. Просто в каждой ситуации надо искать максимум, искать возможность выхода, как-то оборачивать обстоятельства в свою пользу. Если наступили проблемы, то надо не вспоминать, как было хорошо, а брать и решить их.