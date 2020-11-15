Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 ноября 2020: в школах начиняются занятия

Ковид на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В школах Алтайского края начинаются занятия. Их долгое время отодвигали, чтобы снизить риск заражения среди детей. Это связано с эпидобстановкой в регионе. По состоянию на 16 ноября 2020 года, согласно последним новостям, в крае 22,6 тыс. зараженных человек.

Большинство из них уже выписались. На сегодня в больницах остаются около 2,6 тыс. пациентов с подтвержденным ковидом. Больше 600 человек находятся в тяжелом состоянии, 175 из них подключены к ИВЛ. Сейчас в ковидных госпиталях края свободными остаются почти 1,3 тыс. коек.

Данные за 15 ноября. Фото: Яндекс

Ежесуточный прирост заболевших по-прежнему остается на высоком уровне – более 200 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 9 смертей. Выздоровели 19 тыс. пациентов, в том числе за прошедшие сутки – 150 человек. За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 963 человека.

При строжайшем соблюдении профилактических мер занятия в школах региона начнутся 16 ноября. В каждой образовательной организации будут принимать решения исходя из эпидемиологической обстановки.

Также жителям напоминают о необходимости строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики. Ношение масок в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в такси, на парковках и в лифтах, а также в иных местах массового пребывания людей – является обязательным.

Для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 26 декабря.