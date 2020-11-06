«Победа в каждом из нас»: чем алтайская молодежь занималась в юбилейный год Победы

Фото: Екатерина Иванова.

Этот год стал для всех особенным, мы все чего-то лишились – части комфорта, привычного образа жизни, столкнулись с новыми вызовами. Но даже в этих условиях удалось выйти победителями из многих ситуаций. К примеру, один из главных праздников года День Победы оказался под вопросом из-за введенных ограничений, но в итоге он трансформировался и прошел в необычном формате, во многом благодаря волонтерам. Начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова рассказала о том, как алтайская молодежь в тяжелых условиях пандемии «ковала» самый важный проект года - «Победа в каждом из нас».

Патриотизм в душе

- Год памяти и славы показал, что тема патриотизма точно отзывается в сердцах молодых людей. Он объединил огромное количество волонтеров, - рассказывает Екатерина Четошникова.

15 мая 2019 года состоялось открытие окружного центра «Волонтеры победы» в Алтайском крае. Он объединил добровольцев с разных территорий. Их помощь оказалась неоценимой в условиях этого года. Только представьте, каких масштаб достигла акция «Бессмертный полк» за годы проведения, а тут разом пришлось перевести ее на онлайн-платформы. Люди присылали истории своих родственников, их фотографии, видео – и именно волонтеры со всей страны все это осматривали и обрабатывали.

- Они просмотрели миллионы заявок! Это колоссальная работа! Кстати, благодаря именно волонтерам было выявлено несколько неприятных моментов, когда в качестве героев были представлены люди, которые таковыми не являлись, - рассказала начальник молодежной политики края.

Фронтовые бригады

В рамках проведения 9 мая благодаря активистам был организован новый формат поздравления ветеранов - «фронтовые бригады». Их участники приезжали во дворы, где живут ветераны, и пели военные песни, показывали небольшие театрализованные представления.

- Во время пандемии это было очень важно, ветераны выходили на балконы, слушали. Люди окрестных домов выставляли в окна портреты свои воевавших родственников. Когда приезжали наши волонтеры и пели, люди, услышав музыку, открывали окна и подпевали. Это было очень трогательно, - вспоминает День Победы Екатерина Четошникова.

По ее словам, без внимания на День Победы никто не остался. За каждым ветераном войны закреплены волонтеры, которые ему еженедельно звонят, спрашивают о здоровье, интересуются, как он.

- Когда проходило празднование, каждому ветерану звонили волонтеры, читали стихи, поздравляли. Мы привлекли для этого детей, который пели им по телефону песни. В итоге получили колоссальное количество положительных отзывов, - говорит куратор добровольцев.

Всего к этому привлекли около 65 детей, желающих стать журналистами, ведущими – у которых поставлен голос, которые занимаются в специальных студиях. Вышла хорошая и теплая инициатива. Кстати, предварительно волонтеры победы связывались с каждой семьей, предупреждали, чтобы ветеран был эмоционально готов, что ему позвонит ребенок.

История солдата

Одно из ключевых событий проекта "Победа в каждом из нас" – съемки одноименного документального фильма. Он построен на сюжетах пяти судеб героев из Алтайского края, которые прошли войну. История у каждого своя – кто-то прошел концентрационный лагерь, другой был участником снятия блокады с Ленинграда, кто-то штурмовал Рейхстаг. Красной линией в фильме проходит судьба нашего земляка Алексея Скурлатова, который стал прототипом воина-освободителя Алеши, памятник которому установлен в Пловдиве.

В фильме снимался участник снятия блокады Ленинграда, доктор исторических наук Лев Малиновский. Он тоже рассказал о своей судьбе. В итоге фильм смотрится на одном дыхании. Кстати, 9 мая этого года фильм вышел на экраны телевизоров в крае, а также его посмотрели в Новосибирске, Красноярске, Москве, Казахстане и 28 городах Болгарии. В планах повторить его показ в кинотеатрах нашего региона.

«Молодые молодым»

Сейчас в рамках юбилейного года Победы готовится к запуску еще один проект – фестиваль документального кино «Молодые молодым». На нем будут показывать в течение нескольких месяцев цикл молодежных работ на телевидении, в которых они рассказывают истории своих семей, связанных с войной.

- Есть уникальный опыт исторического факультета, который уже несколько лет создает фильмы, основанные на сюжетах военных песен. Мы также собираем истории и судьбы людей, которые являются кладезю информации. Наш долг ее сохранить, - говорит Екатерина Четошникова.

Кстати, в декабре стартует проект по показу этих документальных фильмов и завершится к 9 мая следующего года.