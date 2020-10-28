Вместе за благоустроенный Барнаул!

Новый сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетной (фото Дмитрий Карбышев)

В Барнауле проходит интернет-голосование - жители города выбирают общественные территории, которые, по их мнению, следует благо-устроить в следующем, 2021 году. Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

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Окончательный вариант списка территорий для голосования утвердили на заседании Общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы.

- В перечень общественных территорий для голосования включен 41 объект. Голосование будет рейтинговым. После подготовки проектно-сметной документации и доведения лимитов финансирования будет принято решение о том, сколько территорий из верхних строчек рейтинга будет благоустроено. Надеемся, что горожане будут активно проявлять свою позицию при выборе территорий для благоустройства и мы будем вместе строить город, в котором нам комфортно жить и который мы оставим своим детям, - говорит Иван Гармат, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Голосование в этом году проходит на новой платформе - через «Систему голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края» - www.poll.alregn.ru. Как показала практика прошлых лет, с технической точки зрения ранее возникали некоторые недочеты. Так, в 2018 году голоса принимали без ограничений, и поэтому появлялись спорные моменты. В 2019-м дали возможность высказываться через социальные сети, но и этот вариант оказался не самым универсальным.

- Это тоже ограничение, потому что не все пользуются соцсетями, - подтвердил Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. - К сожалению, нам поступали жалобы. Мы получили около 50 обращений.

Помимо этого, были недоработки с чисто технической стороны. К примеру, если в организации использовался один IP-адрес, то проголосовать мог только один человек, а для остальных такая возможность была недоступна. С этого года проблем с регистрацией голосов возникнуть не должно.

Свое мнение жители города могут высказать через платформу «Система голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края». Она напрямую связана с

«Госуслугами» - имея там регистрацию, вы автоматически получаете доступ к списку общественных территорий. Так что вся процедура абсолютно прозрачная.

Больше выбора

С этого года увеличено и число вариантов, которые может выбрать участник голосования, - теперь их шесть. При этом в списке также есть территории, которые ранее получали отклик у населения. В их числе Мизюлинская роща, сквер Победы (улица Новосибирская, 16в), зеленая зона от улицы Герцена, 6, до улицы Куйбышева (поселок Южный) и др. Эти территории входили в пятерку наиболее нуждающихся в благоустройстве по мнению горожан в прошлом году, и уже сейчас они опять набирают голоса. Также в списке парки и скверы из районов Барнаула: здесь и любимая всеми набережная Оби, и аллея по улице Малахова, от Юрина до Антона Петрова, и площадь Народная, и многое-многое другое.

Тем временем завершаются работы по благоустройству территорий, которые победили в предыдущем голосовании, - это зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной и парк «Изумрудный». В новом сквере уже уложена плитка, установлены малые архитектурные формы, скамейки, сделан навес от солнца, смонтированы уличные светильники, высажены деревья. В «Изумрудном» в этом году появилась вело- и пешеходная дорожка, вдоль которой завершается монтаж освещения, проведено озеленение; в планах - создание спортивной площадки с уличными тренажерами, трибунами, летнего амфитеатра и многого другого. Согласно контракту, объекты должны сдать до 1 ноября.

Интернет-голосование завершится в 8.00 2 ноября. Итоги будут подведены общественной комиссией в течение трех дней со дня окончания голосования. Итоговый протокол комиссии будет опубликован на сайте города не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания.