7 Март 12:00 2019-03-08T19:23:03+03:00

На Алтай приехал «Повелитель холода» 00:00 00:00

Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, сейчас находится в тренировочном турне. Он готовится к своему уже 12 по счету мировому рекорду. В наш город заехал в гости по пути, чтобы лично продемонстрировать свои таланты.

В Барнаул приехал с благородной миссией – на мотопараплане поздравить жительниц города с 8 марта. По своей традиции, повелитель холода будет «летать» почти полностью раздетым. Также в последний день масленицы,10 марта, Олег Резанов продемонстрирует свои необычные способности барнаульцам и на ВДНХ. Ему предоставят емкость со льдом, в которой он просидит несколько минут, конечно же, раздетый. Подобный эксперимент будет проводиться во второй раз. Впервые Олег сделал это на шоу первого канала «Я могу», тогда во льду он просидел 5 минут, за что получил море аплодисментов и денежный приз.