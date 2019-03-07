2019-03-08T19:23:03+03:00
Гость студии - Барнаул
Ольга ВЕДЕРНИКОВАЮлия ЕВГРАФОВА

На Алтай приехал «Повелитель холода»

Повелитель холода Олег РезановПовелитель холода Олег РезановФото: из личного архива героя(ев) публикации

Олег Резанов удивит барнаульцев своими необычными способностями

На Алтай приехал «Повелитель холода»

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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, сейчас находится в тренировочном турне. Он готовится к своему уже 12 по счету мировому рекорду. В наш город заехал в гости по пути, чтобы лично продемонстрировать свои таланты.

В Барнаул приехал с благородной миссией – на мотопараплане поздравить жительниц города с 8 марта. По своей традиции, повелитель холода будет «летать» почти полностью раздетым. Также в последний день масленицы,10 марта, Олег Резанов продемонстрирует свои необычные способности барнаульцам и на ВДНХ. Ему предоставят емкость со льдом, в которой он просидит несколько минут, конечно же, раздетый. Подобный эксперимент будет проводиться во второй раз. Впервые Олег сделал это на шоу первого канала «Я могу», тогда во льду он просидел 5 минут, за что получил море аплодисментов и денежный приз.

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