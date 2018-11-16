2018-11-16T14:06:43+03:00
Картина недели - Барнаул
Ольга ВЕДЕРНИКОВААнна АДАМАЙТЕСИван ОЛЕКСЮК

Мать подвергшегося травле школьника: Каждый день моего сына плевками и пинками гнали от школы до дома

Мальчик живет с бабушкой и дедушкой, мама работает в МосквеМальчик живет с бабушкой и дедушкой, мама работает в МосквеФото: Личный архив

Мать подвергшегося травле школьника: Каждый день моего сына плевками и пинками гнали от школы до дома

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В Барнауле 2,5 месяца школьника травили сверстники – караулили у школы, а потом под улюлюканье, с плевками и пинками «провожали» домой. Последней каплей стало разбитое лицо, когда кто-то из хулиганов кинул в парня льдом. Его мать обратилась в полицию – сейчас школу проверяют всевозможные инстанции.

Стоило ли матери писать заявление в полицию или нужно было тихонько решить дело с классным руководителем, почему только после двух месяцев издевательств женщина решила разобраться в ситуации, что грозит обидчикам школьника – об всем этом в эфире радио КП-Барнаул. Слушайте частоту 106,8FM. Телефон прямого эфира (3852)722-090.

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