Фото дня - Барнаул

Барнаульские моржи устроил вечеринку возле краевой администрации. Вместо горячительных коктейлей ведра со студеной водой. Люди обливались и радостно смеялись, а прохожие, глядя на них, пожимали плечами и кутались потеплее в шубы.

В барнаульском поселке Южный устранили коммунальную аварию, которая накануне оставила без отопления восемь многоквартирных жилых домов, Алтайский политехнический колледж и детский сад. Коммунальщики устраняли аварию всю ночь. Утром тепло вернулось в дома.

Умирающую олениху нашел на трассе в Новосибирской области. Скорее всего, ее сбил автомобиль. Мужчина сжалился над животным и привез в Барнаул. Здесь она пройдет лечение, реабилитацию и останется жить со своими сородичами на ферме. Фото: Алиса Богомолова

В Барнаул привезли огонь Всемирной зимней универсиады. В этом19 году она пройдет в сердце Сибири – Красноярске. По подсчетам организаторов, участниками эстафеты стали более десяти тысяч человек, и 25 из них непосредственно главные «виновники торжества».

Барнаульские коммунальщики, оказывается, могут быть такими же эффективными, как коллекторы. На днях они пригнали к дому должника на улице Пригородной тяжелую технику, чтобы «выбить» долги. Фото: Барнаульский водоканал.

В Барнауле начали готовить к празднованию Нового года главную городскую площадку – площадь Сахарова. Там перекрыли движение и уже монтируют новогоднюю 32-метровую ель.

В Барнауле открыли «Трассу здоровья» в ленточном бору и зимний лыжный сезон. Не сидите дома, лыжи в руки и вперед!

Праздник открытия зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка» стартовал! На этот раз главной площадкой стала «Бирюзовая Катунь». Правда, народу нынче немного – похоже, первый мороз распугал любителей народных гуляний.

На алтайское трассе в результате ДТП разорвало трактор пополам, а «Камаз» слетел в кювет. Трактор чистил обочину и не справился с управлением. Технику отбросило на дорогу, где его зацепил грузовик. К счастью, все остались живы. Фото: Сергей Сергеев.

Гудбай, Ленин! Памятник вождю пролетариата, который убрали из барнаульского Нагорного парка в 2013 году, возвращать на место не собираются – он не объект культурного наследия, да и вообще, не вписывается в ансамбль. Прошла его эпоха.

Житель Змеиногорска нарядился в костюм динозавра, чтобы привлечь внимание к проблеме одиноких людей, а если повезет, то и найти девушку. Даму сердца он так и не встретил, зато стал в одночасье звездой соцсетей. Фото: Станислав Семенцов

В барнаульской «молодежке» поставили спектакль «Кысь» по роману Татьяны Толстой. События происходят в будущем, спустя 200 лет после катастрофы, которая повернула историю вспять, погрузив цивилизацию в языческую эпоху.

Барнаульцы отметили день рождения Деда Мороза. Года идут, а дедушка не сдает! Ребятня пожелала ему побольше холодных деньков, а Мороз подарил им подарки.

Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло на алтайской трассе в пятницу утром, 16 ноября.

Алтайские «моржи» случайно сожгли баню на открытии зимнего сезона. Традиционные ноябрьские соревнования по плаванию в холодной воде проходили на Пионерском озере. Растопленная в мороз банька, где грелись любители холодной воды, не выдержала жара.