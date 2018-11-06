Фото дня - Барнаул

Это провал! На этот раз из-за коммунальной аварии образовалась гигантская яма на пересечении Исакова-Островского. А может дело не в прогнивших трубах? Наверняка это «шалят» лангольеры - кошмарные существа, пожирающие пространство. Фото: Александр Шередеко

Первое котокафе открылось в Барнауле под названием «Niko-mur». Любой желающий может прийти, попить чай, поиграть в настольные в компьютерные игры, а заодно и потискать котиков.

Гора Белуха на Алтае вошла в топ-10 мест для мистического туризма в России. По преданию, у ее подножья находится мифическая страна Беловодье. Правда, зимой туда очень трудно добраться – все завалило снегом, но от этого там еще красивее.

Последние теплые выходные завершились пожарами. Зловещее зарево горящих полей было видно на много километров вокруг. Ситуацию осложнял сильный ветер. Фото: Юлия Пахомова

Побывать в Монголии и не увидеть лебедей - нонсенс. Эти крылатые жемчужины алтайский фотограф Светлана Казина сняла на озере Толбоо-Нуур на закате, в солнечном свете, отчего жемчуг их оперения окрасился в розовый цвет. Правда, нежно?

В Барнаул вернулся гимнаст Сергей Найдин, призёр летних юношеских Олимпийских игр в Аргентине. Торжественная встреча прошла в аэропорту. Его встречали родные, друзья, журналисты и ветераны спортивной гимнастики.

Студенты барнаульских вузов и ссузов собрались на Мемориале воинской славы. Отложив учебники, они пришли почтить память своих сверстников, погибших во время взрыва и перестрелки в Керченском колледже.

На Алтае едва полностью не сгорело село Кубанка. Пожар начался еще в пять утра. Огонь шел со стороны кладбища, где кто-то поджег траву. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на жилые дома. В итоге полностью выгорели четыре здания.

Очередная коммунальная катастрофа произошла Барнауле. Из-за порыва водопровода размыло грунт, в результате земля просела. В образовавшуюся яму с водой и грязью провалилась легковушка. Хорошо, что в этот момент в машине никого не было!

Очередная коммунальная катастрофа произошла Барнауле. Из-за порыва водопровода размыло грунт, в результате земля просела. В образовавшуюся яму с водой и грязью провалилась легковушка. Хорошо, что в этот момент в машине никого не было!

Вот такаю шерстяную ми-ми-мишность показывают в барнаульской галерее «Universum». На выставке представлены поделки алтайских мастеров. Одни из самых необычных работ – картины из шерсти. Здесь и милые котята со щенками, и пейзажи, и даже портреты.

Знаменитая 91-летня путешественница вковала себе подкову на счастье. В этом ей помогла девушка-кузнец из Белокурихи Анна Билецкая. Фото: Анна Билецкая

Премьера в музкомедии - "Бал в Савойе". На днях прошла генеральная репетиция. Любители вокала алтайские артистов обещают, что будет интересно.

В здоровом теле здоровый дух! В Барнауле прошел очередной день ходьбы, который завершил летний сезон на трассе здоровья.

В Барнауле свершилось эпохальное событие. Капсула с посланием комсомольцам 2018 года, заложенная 50 лет назад рядом с площадью Сахарова, дождалась своего часа. 27 сентября маленькую ракету торжественно достали из-под огромного камня.

Заранее было понятно, что как бы ни завершился матч 1/16 финала Кубка России между барнаульским «Динамо» и «Оренбургом» – это будет историческое событие для всего алтайского спорта.

Праздник урожая прошел в Барнауле. Эта гигантская тыква весит 300 килограмм, ее вырастила Ольга Питель. Для доставки тыквы из садоводства даже пришлось нанять автокран. Фото: Анна Маковеева.