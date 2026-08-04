За неделю в Алтайском крае на воде погибли два подростка, ещё одна девочка в коме

Купаться можно только в оборудованных и разрешённых местах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За предыдущую неделю в Алтайском крае зафиксированы несколько трагических случаев на воде. Среди погибших — двое несовершеннолетних, ещё один ребёнок в тяжёлом состоянии находится в больнице, сообщили в следственном управлении СК России и прокуратуре по Алтайскому краю.

1 августа в Поспелихинском районе утонул 17-летний подросток, переплывавший реку Вавилон. В этот же день в Новичихинском районе в озере утонул ещё один 17-летний юноша. По обоим фактам Шипуновским межрайонным следственным отделом возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

2 августа в Славгороде многодетная семья отдыхала у необорудованного для купания пруда. Восьмилетняя девочка ушла под воду. Её достали через несколько минут, оказали первую помощь. Сейчас ребёнок в коме находится в медицинском учреждении. Славгородским МСО проводится доследственная проверка по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева территориальные прокуратуры организовали проверки причин и условий произошедшего. Ход принятия процессуальных решений поставлен на контроль.

Правоохранители напоминают, что купаться можно только в оборудованных и разрешённых местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра ни на секунду. Проводите с ними профилактические беседы. Если заметили детей у опасного водоёма без взрослых — сообщите в экстренные службы. Безопасность детей — в руках взрослых.