Безопасность на новом уровне: «Ростелеком» установит интеллектуальные системы видеонаблюдения в нескольких ключевых локациях Барнаула

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» заключил муниципальный контракт с Комитетом по благоустройству администрации Барнаула на установку систем видеонаблюдения по проекту «Безопасный город». В Центральном, Железнодорожном и Ленинском районах города появятся 10 видеокамер, которые будут следить за соблюдением общественного порядка.

Объектами видеонаблюдения станут торгово-офисный центр «Гулливер», гостиницы «Сибирь» и «Центральная», Площадь Победы, а также здания военкоматов на улицах Советской Армии, 166 и Строителей, 54. С этой целью специалисты компании проложат почти два километра линий связи и более километра линий электроснабжения.

Петр Воронков, председатель комитета по благоустройству администрации города Барнаула: «Установка систем видеонаблюдения — еще один важный шаг для развития городской инфраструктуры, создания комфортной и современной среды для жителей Барнаула. С помощью этого решения мы рассчитываем повысить уровень безопасности и улучшить контроль за порядком в общественных местах».

Марина Лаухина, директор по прикладным проектам Алтайского филиала «Ростелекома»: «Новый проект — это продолжение многолетнего сотрудничества "Ростелекома" с администрацией Барнаула. Уже шестой год мы занимаемся автоматизацией транспортной системы города, устанавливая умные светофоры и камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Оборудование для нового проекта — отечественного производства. Монтажные работы начнутся в августе».

Рекламодатель: ПАО "Ростелеком", ИНН 7707049388

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